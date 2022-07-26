蛤？亞馬遜力推No.1烤肉架是....Google Pixel Buds Pro耳機 原因出在這

逛拍賣或逛購物網站，常會看網站推薦的商品了解新資訊，不過最近有國外網友發現部分購物網站的商品推薦「走鐘」，產品不是跟自己原本看的不同，不然就是該推薦產品跟其他類別毫無相關，引起不少笑點。

外媒報導，一名網友想為野餐做準備，在美國亞馬遜（Amazon）搜尋「木炭烤架（Charcoal Grills）」，沒想到亞馬遜推薦的該類別商品排行榜前100名中竟出現Google新出的木炭色耳機「Pixel Buds Pro」，還榮登「木炭烤架」類別第1名。

Google Pixel Buds Pro推出木炭色，但此「木炭非比木炭」，但美國亞馬遜該商品頁面卻將它列在「木炭烤架」類別第1名。（翻攝自美國亞馬遜）

美國亞馬遜也在網站上標明每個類別都有熱門商品排行，提供銷售量佳的新商品或是即將發售的產品，並提到「每小時更新內容」，不過雖然該類別的Pixel Buds Pro為木炭色，但似乎把「木炭色耳機」當成木炭烤架，該推薦名單至今已超過1天半仍未移除，引起不少網友朝聖。

就有網友開玩笑表示，「它（Pixel Buds Pro）會不會其實就是像耳機形狀的木炭？」「Google終於推出一款名列前茅的硬體」、「木炭耳機要怎麼組裝？」「木炭色的Pixel Buds Pro一次可以煮多少個漢堡？」「我用Sony WF-1000XM4（耳機）烤牛肉仍然是生的。」

Google Pixel Buds Pro在台灣展開預購，不過僅有迷霧灰和石墨色，像「木炭」的木炭色（Charcoal）則未在台灣發售，定價為5990元。

美國亞馬遜「木炭烤架」類別推薦商品可見只有Google Pixel Buds Pro不屬於「木炭烤架」，但卻榮登該類別第1名。（翻攝自美國亞馬遜）

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