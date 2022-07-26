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Google Play在台深耕10年 助開發者走向國際

中央社／ 台北26日電
Google Play問世已經10年。（路透）
Google Play問世已經10年。（路透）

Google Play問世已經10年，今天分享在台灣深耕歷程，包括2017年開設「MIT 台灣開發遊戲」專區，以及舉辦「Google 一級玩家計畫」，協助台灣開發者走向國際。

Google台灣今天發布「Google Play 歡慶10週年」文章，分享Google Play與台灣玩家、開發者共同走過10年的歷程，並宣布到Play Points Home開啟「賺取」頁面的活動，24小時之內購買的所有商品，都可獲得10倍的點數回饋。

Google Play表示，問世10年，目前有來自多達190個國家和地區的25億名使用者，以及超過200萬名開發者組成的社群，2020年推出Google Play Points獎勵計畫，消費能獲得點數回饋；如今已有超過1億使用者，在多達28個國家與地區註冊Play Points。

Google Play也提供多達300多種支付方式、擴大支援訂閱制度，今年初，領先全球在台灣推出「GooglePlay遊戲」測試版，滿足橫跨手機、平板電腦、Chromebook和Windows PC裝置的無縫遊玩需求。Google Play指出，過去1年，台灣開發者帶來許多創新，使用者也跟著成長，在Google Play全球蓬勃發展的生態系當中，都扮演著舉足輕重的角色。

2015年，Google Play開始參加、贊助「台北遊戲開發者論壇」，並且定期舉辦講座、工作坊、免費諮詢、開發者與玩家聚會、定期寄送月訊，協助台灣的開發者了解全球最新的平台政策和市場趨勢。2016年7月，推出「獨立製作遊戲專區」，讓使用者有機會探索多款台灣獨立開發遊戲；2017年，更特別開設「MIT台灣開發遊戲」專區，讓大家更容易探索台灣出品的優質作品。

同樣在2017年，Google Play為協助台灣開發者走向國際、讓各國玩家體驗台灣的創作能量，開始舉辦「Google 一級玩家計畫」，分享 Google Play、Ads 廣告最佳化與AdMob變現策略等實用工具。透過這個計畫，5年來，計畫共有超過300位開發者、超過80位遊戲發行商、創投及投資人參與，且有超過60%的與會者從活動中找到商業機會。

2018年，「Google Play MIT 開發者網站」推出，幫助台灣的開發者快速找到需要的資源或靈感、尋求Google專家們的意見。隔年，推出繁體中文的「Google Play 開發學習中心」，提供台灣開發者免費的訓練課程，瞭解各項功能，拓展應用程式或遊戲業務，同時更在台灣推出Start on Android計畫，讓開發者可以在應用程式上架到Google Play前，先測試、改進自己的應用程式，並能獲得幫助。同年，GooglePlay也開始持續贊助巴哈姆特ACG創作大賽，激勵台灣開發者。

在慶祝10週年之際，Google Play宣布，把「Google一級玩家計畫」升級為兩天的「Games Connect 遊戲開發者培訓營」，加入導師制度，邀請20多家台灣遊戲企業夥伴與新進開發者相互交流，希望透過經驗傳承，共同打造台灣更強健的遊戲產業生態系。

針對下個10年的發展，Google Play表示，著重下面幾個方向，包括讓大家在更多地方都能體驗到最受喜愛的產品、應用程式、功能和服務；打造更好的跨平台遊戲體驗；讓所有裝置使用Google Play都能有流暢接軌的體驗。

Google Play

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