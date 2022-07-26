粉絲快看！《Switch運動》明更新 跟著新垣結衣用腳踢球、4大改革一次看

任天堂體感運動遊戲《Nintendo Switch運動（Nintendo Switch Sports）》推出後吸引不少玩家上線動起來拚排位，其中足球部分僅1模式可用腳踢球，其他仍用「手部」踢球，似乎少了一點樂趣。Switch運動要在明（27）日迎來第一波更新，真的可以用「腳」體感踢球啦！秋季將會更新高爾夫球運動，《聯合新聞網》為你整理這次更新4大點：

1.足球用「腳」踢球

原本《Nintendo Switch運動》的「足球」關卡，只有「射門對決」模式才能透過腿部固定帶進行踢球動作，從7月27日更新後，「1vs1」和「4vs4」的足球比賽也能透過一樣方法進行腳部踢球。

《Nintendo Switch運動》足球部分，更新後可將Joy-Con放入腿部固定帶並綁在腳上後，進行體感踢球。（翻攝自Switch運動官網）

以往都是用兩手操控Joy-Con控制角色移動或跳躍，這次將會自動用腳踢球，而用腳玩法也相當簡單，握緊其中一個Joy-Con揮動手腕來衝刺，另一個已放上Joy-Con的腿部固定帶的腳部可自動進行踢球動作，該動作也有教學模式可練習，相當方便。

《Nintendo Switch運動》7月27日迎來更新，其中足球真的可以像藝人新垣結衣一樣用腳模擬踢球了。（翻攝自Switch YouTube頻道）

《Nintendo Switch運動》7月27日迎來更新，其中足球真的可以像藝人新垣結衣一樣用腳模擬踢球了。（翻攝自Switch YouTube頻道）

2.排球新增「背飛攻擊」

以往在殺球時無法左右移動位置殺球，更新之後，能在接球後利用Joy-Con左右移動操控搖桿來殺球，施出擾亂對手的「背飛攻擊」，避免對手攔網成功。

《Nintendo Switch運動》排球部分，可利用Joy-Con左右移動操控搖桿來殺球，施出擾亂對手的「背飛攻擊」，避免對手攔網成功。（翻攝自Switch運動官網）

《Nintendo Switch運動》排球部分，可利用Joy-Con左右移動操控搖桿來殺球，施出擾亂對手的「背飛攻擊」，避免對手攔網成功。（翻攝自Switch運動官網）

3.職業聯賽增加排名級別

可透過線上對戰獲勝晉級的職業聯賽，最高級別為A，更新後將有「S聯賽」及「∞聯賽（無限聯賽）」，也就是說未來將會遇到更多更強、技巧度更高的對手，在這之前真的要好好在遊戲內磨練技術了。

職業聯賽更新後將有「S聯賽」及「∞聯賽（無限聯賽）」，也就是說未來將會遇到更多更強、技巧度更高的對手。（翻攝自Switch運動官網）

職業聯賽更新後將有「S聯賽」及「∞聯賽（無限聯賽）」，也就是說未來將會遇到更多更強、技巧度更高的對手。（翻攝自Switch運動官網）

4.新增房間ID功能

原本想跟好友相揪玩遊戲時，需先在Switch上加入好友才能邀入房間一同玩樂，不過更新之後創建房間時會有「房間ID」，可以告知尚未加好友但又想邀請的人，就能在「房間會合」，一同玩《Nintendo Switch運動》了。這模式相當適合實況主們邀觀眾一同遊玩。

《Nintendo Switch運動》更新後，創建房間時會有「房間ID」，可以告知尚未加好友但又想邀請的人，就能在「房間會合」一同玩樂。（翻攝自Switch運動官網）

《Nintendo Switch運動》更新後，創建房間時會有「房間ID」，可以告知尚未加好友但又想邀請的人，就能在「房間會合」一同玩樂。（翻攝自Switch運動官網）

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