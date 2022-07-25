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搭訕正妹對話曝！他被打槍爆氣：LINE這功能超爛

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

LINE聊天被已讀加上點讚超尷尬？一名通識課男組員日前主動找心儀的正妹搭話，卻被「點讚」，等於間接被打槍，讓他遷怒通訊軟體「功能超爛」。

男子在Dcard以「賴已讀功能超爛」為題發文指出，他是一名通識課組員，雖然跟正妹只見過兩次面，主動找話題卻被點讚，坦言情緒失落「不能多聊幾句嗎……這樣句點我，難過」。

一名通識課男組員日前主動找心儀的正妹搭話，卻被「點讚」。 圖擷自Dcard
一名通識課男組員日前主動找心儀的正妹搭話，卻被「點讚」。 圖擷自Dcard

對話紀錄中可見，男子問正妹「你去拿畢業證書了嗎」，女方回應「有」，於是他打鐵趁熱再接話「剛拿喔？今天超多人回學校拿畢業證書」，不料，僅得到一個讚。

其他女網友認為「我好愛這個功能，不打算多聊的時候使用，可以讓對方知道我有認真看過」，直言「你的話也不太好接耶」、「不是已讀功能的問題，是你」、「她還點讚人很好欸」。

其他男網友們則表示「沒這功能直接已讀會比較開心嗎」、「她一定很不爽上個通識課就被你糾纏到畢業」、「LINE已讀系統是做給重大災難用的，不是給你嫌尷尬用的，別人不想跟你聊麻煩就不要硬聊」，並分析「聊天聊不來不是靠練習的，是要看女生想不想跟你聊的」，還建議「你把這些時間拿去充實自己，自然而然就會有人來找你聊天了，讓自己有點魅力」。

LINE Dcard

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