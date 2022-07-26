影／AirPods立大功？警透過這功能飛車追逐 活逮2名竊車嫌犯

說到 Apple 蘋果產品的追蹤定位功能，近年來最知名的就是 AirTag 藍牙追蹤器，同時也引發一連串的爭議，但是你聽過警察透過 AirPods 藍牙耳機鎖定竊車案並與嫌犯飛車追逐嗎？

據外媒《iMore》報導，美國加州灣區日前發生一連串的汽車竊案，警方透過一副失竊的 AirPods 搭配 Apple 蘋果的「尋找」App（Find My App）定位鎖定並順利逮捕嫌犯。

圖片及資料來源：iMore

據外媒報導，這起案件是在美國加州灣區阿拉米達郡 (Alameda County)的事件，當時警方正在調查一系列汽車竊盜案，並透過追蹤一副失竊的 Airpods 所傳出的信號來定位嫌犯位置。

警方派出直升機巡邏協助定位嫌犯駕駛的車輛，同時也派出警車追捕，嫌犯為了逃跑，開車經過 Oakland 奧克蘭、San Leandro 聖利安卓、Richmond 列治文、Albany 奧柏尼、Berkeley 柏克萊等城市。

經過長時間追逐後，警方終於順利在 Berkeley 柏克萊找到嫌犯駕駛的 Audi 汽車，雖然說實際上的飛車追逐沒有電影上的刺激，但慶幸的是在整起事件過程中，沒有任何人受傷，只有一輛車受損。

只能說是 Apple 蘋果產品的追蹤定位實在太強大了，才能幫助警察完成這次的嫌犯逮捕任務。

圖片及資料來源：iMore

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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