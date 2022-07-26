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影／AirPods立大功？警透過這功能飛車追逐 活逮2名竊車嫌犯

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：iMore
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說到 Apple 蘋果產品的追蹤定位功能，近年來最知名的就是 AirTag 藍牙追蹤器，同時也引發一連串的爭議，但是你聽過警察透過 AirPods 藍牙耳機鎖定竊車案並與嫌犯飛車追逐嗎？

據外媒《iMore》報導，美國加州灣區日前發生一連串的汽車竊案，警方透過一副失竊的 AirPods 搭配 Apple 蘋果的「尋找」App（Find My App）定位鎖定並順利逮捕嫌犯。

圖片及資料來源：iMore
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據外媒報導，這起案件是在美國加州灣區阿拉米達郡 (Alameda County)的事件，當時警方正在調查一系列汽車竊盜案，並透過追蹤一副失竊的 Airpods 所傳出的信號來定位嫌犯位置。

警方派出直升機巡邏協助定位嫌犯駕駛的車輛，同時也派出警車追捕，嫌犯為了逃跑，開車經過 Oakland 奧克蘭、San Leandro 聖利安卓、Richmond 列治文、Albany 奧柏尼、Berkeley 柏克萊等城市。

經過長時間追逐後，警方終於順利在 Berkeley 柏克萊找到嫌犯駕駛的 Audi 汽車，雖然說實際上的飛車追逐沒有電影上的刺激，但慶幸的是在整起事件過程中，沒有任何人受傷，只有一輛車受損。

只能說是 Apple 蘋果產品的追蹤定位實在太強大了，才能幫助警察完成這次的嫌犯逮捕任務。

圖片及資料來源：iMore
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

警察 柏克萊 美國

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