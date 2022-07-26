蘋果想除30%「蘋果税」惡名？Netflix訂戶有望直接App連官網註冊
蘋果開始開放外部開發商導引使用者前往外部連結，不再受限於蘋果支付系統。未來Netflix的蘋果用戶，在iPhone和iPad上可以直接被導引到Netflix的官方網站，進行註冊流程，不被侷限於蘋果系統。
根據《The Verge》報導，過去Netflix在iPhone和iPad上的應用程式無法提供註冊連結，也沒有指引用戶可註冊的連結，往往用戶都必須另開瀏覽器到Netflix官網上完成註冊才能開始使用服務。因為蘋果規定App Store上的App都必須使用蘋果的IAP支付系統，且蘋果會從中收取30%的佣金，又被戲稱為「蘋果税」。
最近蘋果因為壟斷事件頻傳，為了洗刷這項名聲，蘋果App Store同意軟體開發商可繞過IAP支付系統，在自己的App上加入外部連結的導引鍵設計，讓用戶可以直接點選連接到官網進行註冊。
目前除了Netflix之外，包含Spotify等數位內容服務等開發商都可以在自家App提供連結，讓用戶連回官網。《The Verge》也提醒。用戶再點選連結後，會出現提示畫面，提醒用戶將「離開應用程式」轉往外部網站，且在外部網頁上的任何交易，都與蘋果無關。
不過Netflix的官網上人寫著用戶還無法從iPhone和iPad上的App進入官網註冊，目前尚未有消息顯示出Netflix官方何時會推出這項服務。
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