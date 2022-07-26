Netflix悄悄更新iOS版app 引導使用者至外部頁面註冊、訂閱

Netflix近期悄悄更新iPhone及iPad版本app，其中直接在app內加入導連至外部頁面，讓使用者在外部頁面完成註冊、訂閱之後，再回到app使用服務。

雖然沒有顯著改變，但其中使用蘋果提供的iOS API for reader apps設計，形式上讓Netflix服務變成「閱讀器」，藉此符合蘋果日前因應日本公平貿易委員會裁定結果，允許閱讀器類型app可透過第三方支付服務進行交易的規定，進而避開在app內交易必須向蘋果支付高額抽成的情況。

在此之前，Netflix雖然依照蘋果規範在iOS版app使用蘋果指定使用交易服務，並且讓蘋果以App Store服務使用維護為由收取抽成，但另一方面也呼籲使用者直接在官網完成註冊訂閱，亦即避免直接在app內完成交易，藉此避開由蘋果抽成情況。

由於Netflix目前在全球市場用戶已經累積超過2億，因此即便僅其中一部分為iOS版app使用者，累積繳納給蘋果的抽成費用也相當可觀，因此Netflix自然會積極避開讓蘋果抽成情況。

不過，依照蘋果規範說明，即便在日本、韓國與荷蘭等市場能允許app透過第三方支付服務交易，但app開發商依然必須向蘋果支付App Store平台使用費，其中包含平台導流、內容宣傳等費用，因此就算無須向蘋果繳納交易抽成，多數app開發者依然需要提供27%抽成費用，作為app透過蘋果App Store管道推廣費用。

而因為多數獨立開發者、小型開發商多半難以有額外資源處理交易金流業務，因此多半還是會使用蘋果提供交易服務，避免後續產生麻煩，僅像Netflix、Spotify此類大型規模服務業者，本身就具備金流處理能力，因此即便不使用蘋果提供交易服務，依然可以透過自身或合作服務進行交易，進而在向蘋果繳納抽成節省更多支出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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