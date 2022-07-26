快訊

整理包／今中部七縣市萬安演習！和往年哪裡不同、我該怎麼做？

新竹棒球場缺失挨批 林智堅發臉書再度致歉：讓你們失望了

11兆的威懾力？日本《防衛白書》護台防中戰略

Netflix悄悄更新iOS版app 引導使用者至外部頁面註冊、訂閱

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix近期悄悄更新iPhone及iPad版本app，其中直接在app內加入導連至外部頁面，讓使用者在外部頁面完成註冊、訂閱之後，再回到app使用服務。

雖然沒有顯著改變，但其中使用蘋果提供的iOS API for reader apps設計，形式上讓Netflix服務變成「閱讀器」，藉此符合蘋果日前因應日本公平貿易委員會裁定結果，允許閱讀器類型app可透過第三方支付服務進行交易的規定，進而避開在app內交易必須向蘋果支付高額抽成的情況。

在此之前，Netflix雖然依照蘋果規範在iOS版app使用蘋果指定使用交易服務，並且讓蘋果以App Store服務使用維護為由收取抽成，但另一方面也呼籲使用者直接在官網完成註冊訂閱，亦即避免直接在app內完成交易，藉此避開由蘋果抽成情況。

由於Netflix目前在全球市場用戶已經累積超過2億，因此即便僅其中一部分為iOS版app使用者，累積繳納給蘋果的抽成費用也相當可觀，因此Netflix自然會積極避開讓蘋果抽成情況。

不過，依照蘋果規範說明，即便在日本、韓國與荷蘭等市場能允許app透過第三方支付服務交易，但app開發商依然必須向蘋果支付App Store平台使用費，其中包含平台導流、內容宣傳等費用，因此就算無須向蘋果繳納交易抽成，多數app開發者依然需要提供27%抽成費用，作為app透過蘋果App Store管道推廣費用。

而因為多數獨立開發者、小型開發商多半難以有額外資源處理交易金流業務，因此多半還是會使用蘋果提供交易服務，避免後續產生麻煩，僅像Netflix、Spotify此類大型規模服務業者，本身就具備金流處理能力，因此即便不使用蘋果提供交易服務，依然可以透過自身或合作服務進行交易，進而在向蘋果繳納抽成節省更多支出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 公平貿易 荷蘭

延伸閱讀

蘋果中國官網罕見促銷 買iPhone13省2700元

日經：專利申請揭露蘋果大舉進軍自駕車和車聯網技術

蘋果高階款Apple Watch傳表面加大7％ 鈦金屬設計升級

蘋果29日公布財報 分析師估超乎預期

相關新聞

影／AirPods立大功？警透過這功能飛車追逐 活逮2名竊車嫌犯

說到 Apple 蘋果產品的追蹤定位功能，近年來最知名的就是 AirTag 藍牙追蹤器，同時也引發一連串的爭議，但是你聽過警察透過 AirPods 藍牙耳機鎖定竊車案並與嫌犯飛車追逐嗎？

蘋果想除30%「蘋果税」惡名？Netflix訂戶有望直接App連官網註冊

蘋果開始開放外部開發商導引使用者前往外部連結，不再受限於蘋果支付系統。未來Netflix的蘋果用戶，在iPhone和iPad上可以直接被導引到Netflix的官方網站，進行註冊流程，不被侷限於蘋果系統。

搭訕正妹對話曝！他被打槍爆氣：LINE這功能超爛

LINE聊天被已讀加上點讚超尷尬？一名通識課男組員日前主動找心儀的正妹搭話，卻被「點讚」，等於間接被打槍，讓他遷怒通訊軟體「功能超爛」。

串流聽周杰倫《最偉大的作品》Spotify、Apple Music獻獨家體驗

華語天王周杰倫睽違6年推出的新專輯《最偉大的作品》話題不斷，網路上也出現了各種MV彩蛋分析文，在串流音樂已成為聽眾接觸最...

網路符號「XDD」成大陸禁語 律師揭主因與習近平有關

網路符號「XDD」因橫著看像一個笑臉，網友經常用此表達大笑、笑翻的表情，不過近日大陸社群「小紅書」的一份內部審查文件外洩，新增的敏感詞當中赫然出現「XDD」一詞，令許多人大感意外，包括律師林智群也表示，他本來對此不明所以，直到後來才發現它的英文拼音暗藏玄機。

LINE加不了好友、又被陌生人亂加報明牌怎辦 官方曝4招解危機

突然有一天不能加別人的LINE好友，難道是LINE壞掉了嗎？LINE官方日前提出說明表示，不能加LINE好友，或是別人無法加你成為好友，恐怕是因為LINE帳號的「加入好友」及「被加入好友」已經達到人數上限了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。