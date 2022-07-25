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網路符號「XDD」成大陸禁語 律師揭主因與習近平有關

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一份小紅書審查文件曝光，驚見「XDD」一詞也被列入敏感詞中。示意圖，圖為上海市民使用手機。 新華社
近日一份小紅書審查文件曝光，驚見「XDD」一詞也被列入敏感詞中。示意圖，圖為上海市民使用手機。 新華社

網路符號「XDD」因橫著看像一個笑臉，網友經常用此表達大笑、笑翻的表情，不過近日大陸社群「小紅書」的一份內部審查文件外洩，新增的敏感詞當中赫然出現「XDD」一詞，令許多人大感意外，包括律師林智群也表示，他本來對此不明所以，直到後來才發現它的英文拼音暗藏玄機。

律師林智群於個人臉書上發文分享，「中國網路禁語包含『XD』、『XDD』，本來不知道這個笑臉符號有什麼不對，原來英文發音是Xi 大大（習大大），我真的猜不透你啊！」該文一出引來許多網友笑說，「傷害性不大但侮辱性極強的微笑」、「乾脆英文字母變成24個好了」、「我都念叉滴啦！」、「真的好XDD」、「還有什麼比這更『此地無銀三百兩』的？」、「難怪我的帳號一直脫離不了警告狀態XDDD」、「這應該會是律師至今收到最多『XD』留言的文章惹XDD」。

根據「中國數字時代」報導，近日一份關於大陸社群平台小紅書的審查文件遭洩露，長達143頁的檔案展示了詳盡的審查機制，審查員會透過監測數個月內的輿情事件，並從中提取新的敏感詞，而在「兩個月新增564個習近平敏感詞」一列中，除了「邪大大」、「習和諧」、「二百五大地」、「無限連任」、「天安門合法繼承人」等明顯帶有諷刺意味的詞彙，「XDD」一詞也上榜的主因可能就是出於其與「習大大」的拼音字母相同。

小紅書 習近平 林智群

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