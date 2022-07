網路符號「XDD」成大陸禁語 律師揭主因與習近平有關

日前確定將在今年9月2日推出對應PlayStation 5平台的《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)重製版,頑皮狗稍早公布重製重點項目,將以PlayStation 5運算效能重建遊戲場景、劇情張力,並且加入全新遊玩方式。

2022-07-24 08:07