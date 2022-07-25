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LINE加不了好友、又被陌生人亂加報明牌怎辦 官方曝4招解危機

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人飽受被陌生人亂加LINE好友的困擾，官方表示，LINE的「被加入好友」上限為5000人，目前介面也無法得知被加入的數量。（示意圖／聯合新聞網）
不少人飽受被陌生人亂加LINE好友的困擾，官方表示，LINE的「被加入好友」上限為5000人，目前介面也無法得知被加入的數量。（示意圖／聯合新聞網）

突然有一天不能加別人的LINE好友，難道是LINE壞掉了嗎？LINE官方日前提出說明表示，不能加LINE好友，或是別人無法加你成為好友，恐怕是因為LINE帳號的「加入好友」及「被加入好友」已經達到人數上限了。

LINE官方表示，「加入好友」及「被加入好友」各自人數上限為5000人，只要超過這個數字，就無法再加入或被加入。（圖／翻攝自LINE台灣官方Blog）
LINE官方表示，「加入好友」及「被加入好友」各自人數上限為5000人，只要超過這個數字，就無法再加入或被加入。（圖／翻攝自LINE台灣官方Blog）

LINE官方表示，目前「加入好友（主動加其他人為好友）」及「被加入好友（其他人加您為好友）」各自人數上限為5000人，只要超過這個數字，就無法再加入或被加入。「加入好友」的人數包含「好友名單＋隱藏名單＋封鎖名單」，可至這3種名單中刪除，釋出名額，步驟如下：

．LINE主頁→好友名單→顯示全部→長按好友名稱，在跳出視窗點選「刪除」

．LINE主頁「設定」→好友→隱藏名單／封鎖名單→刪除

日前有許多網友飽受被陌生人亂加LINE好友後加入股票詐騙群組的困擾，還因此被占據「被加入好友」的5000名額度，官方提到，目前無法從LINE App介面得知「被加入好友」的數量，只能暫時透過關閉「允許利用ID加入好友」及「允許被加入好友」，來阻擋別人加自己為LINE好友，步驟如下：

．LINE主頁→右上角設定→個人檔案→關閉「允許利用ID加入好友」

．LINE主頁→右上角設定→好友→關閉「允許被加入好友」

LINE官方表示，若自己的「被加入好友」已達上限，建議可以申請LINE官方帳號或LINE社群與多人聊天互動。

透過關閉「允許利用ID加入好友」及「允許被加入好友」，可阻擋別人加自己為好友。（圖／翻攝自LINE台灣官方Blog）
透過關閉「允許利用ID加入好友」及「允許被加入好友」，可阻擋別人加自己為好友。（圖／翻攝自LINE台灣官方Blog）

透過關閉「允許利用ID加入好友」及「允許被加入好友」，可阻擋別人加自己為好友。（圖／翻攝自LINE台灣官方Blog）
透過關閉「允許利用ID加入好友」及「允許被加入好友」，可阻擋別人加自己為好友。（圖／翻攝自LINE台灣官方Blog）

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