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《最後生還者 一部曲》PS5重製版全新玩法曝光！9月2日登場　

聯合新聞網／ 楊又肇

日前確定將在今年9月2日推出對應PlayStation 5平台的《最後生還者 一部曲》 (The Last of Us Part I)重製版，頑皮狗稍早公布重製重點項目，將以PlayStation 5運算效能重建遊戲場景、劇情張力，並且加入全新遊玩方式。

除了藉由PlayStation 5運算效能重新詮釋故事呈現效果，將使畫面能以原生4K穩定30fps或動態60fps形式呈現，並且支援DualSense控制器的觸覺回饋、扳機力度回饋，以及3D音效，同時在人物與背景模型都會重新建構，利用新主機平台算力呈現更真實物理反應效果，其中更可呈現以子彈擊碎環境物體、牆壁等情境，而透過新版人工智慧與動態捕捉技術，將使遊戲角色動作更加擬真。

另外，頑皮狗先前已經說明，遊戲章節除了收錄《最後生還者》單人模式完整故事，更包含前傳章節《拋諸腦後》，另外也將加入全新擁有死亡遊玩模式，讓玩家可挑戰快速通關。

至於在遊玩體驗方面，對應PlayStation 5平台的《最後生還者 一部曲》將增超過60種無障礙輔助遊玩選項，藉此讓更多視障、身體不便玩家也能更容易遊玩此款遊戲，並且在通關解鎖項目追加更多喬爾及艾莉可使用的服裝。

目前索尼互動娛樂已經開放《最後生還者 一部曲》預購，標準版建議售價為69.99美元，另外也將推出火螢版與數位豪華版，台灣地區售價則將以新台幣1990元起跳，預計在9月2日語全球市場同步推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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