怎麼收藏店家、自製美食清單？LINE「口袋名單」4動作教你做
日前一名網友發現LINE裡頭的LINE熱點「口袋名單」功能相當強大，只需要簡單文字和圖片，就能自己DIY做出個人化的口袋名單，還能收藏別人製作的推薦資訊。不必像以往眾人在群組內互貼網址訊息推薦餐廳、景點造成訊息混亂。統整官方資訊，《聯合新聞網》帶你做獨特的「口袋名單」。
LINE熱點點選「口袋名單」→找到喜歡店家或其他人分享的資訊後，點選「愛心」收藏→回首頁點選「我的」並點選「我的收藏」即可查看
首頁點選「我的」→點選「我的口袋名單」→首次製作者可點選「立即建立」；建立過者可按+號建立→設定好名稱、說明及上傳照片→發布
在「我的口袋名單」→點選剛建立的內容→可新增店家／或從「我的收藏」選擇
再從加入到口袋名單的店家按「3個點」→編輯店家說明，輸入文字和照片→完成
首頁點選「我的」→右上角鉛筆圖示→編輯相關資料→回到我的頁面可看到更新過的內容
點選平台的分享鈕→傳送LINE好友→聊天室就會出現口袋名單訊息
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