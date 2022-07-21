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揪出遊討論餐廳免洗版！他發現LINE熱點「神功能」1鍵分享好友

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE官方提到，「口袋名單」有別於以往部落格長文形式，改為輕薄短小的內容，方便輕鬆閱讀、快速了解重點及店家特色，點選「愛心」就能收藏。（圖／翻攝LINE熱點手機畫面）
LINE官方提到，「口袋名單」有別於以往部落格長文形式，改為輕薄短小的內容，方便輕鬆閱讀、快速了解重點及店家特色，點選「愛心」就能收藏。（圖／翻攝LINE熱點手機畫面）

LINE時常推出新功能並優化原有項目，增加使用者體驗。一名網友表示，最近發現LINE的功能愈來愈強大，除了可用LINE TAXI叫小黃、付款用LINE PAY外，還發現「LINE熱點」的神秘功能，能讓大家討論熱門地點時，不因使用LINE聊天室各自發言而被「洗版」。

一名網友在Dcard表示，LINE除了通訊溝通是基本條件，現在也愈來愈多店家用LINE當成數位會員卡，「付款用LINE PAY、搭車用LINE TAXI，之前朋友生日還收到朋友用LINE禮物送星巴克。」最近他發現LINE熱點的「口袋名單」，可看其他使用者製作的推薦資訊，自己也能做出自己的口袋名單，能備註心得並產生專屬網址，傳入群組中或是分享給眾人。

他提到，以往大家一同討論出遊地點或是挑選餐廳時，在LINE聊天室你一言我一語的進行，或是貼出網址要眾人參考，反而讓資訊更為混亂，若把這些資訊整理到群組裡的「記事本」，也無法直接分享給他人，認為口袋名單的誕生可以解決這些問題。

延伸閱讀：

怎麼收藏店家、自製美食清單？LINE「口袋名單」4動作教你做

該文引起許多網友討論，不少網友驚呼「還真的不知道這個功能，試了一下覺得滿好上手的」，有網友提醒，使用「口袋名單」不能設為隱藏。另外也有人嫌棄LINE相當吃手機空間，「app也愈來愈胖」、「最爛的地方就是聊天內容是存在手機空間裡」、「但是有更多作為『通訊軟體』的基本功能很爛」、「（介面）真的好亂，我都點不太下去了。」

LINE官方提到，「口袋名單」有別於以往部落格長文形式，改為輕薄短小的內容，方便輕鬆閱讀、快速了解重點及店家特色，點選「愛心」就能收藏。此外，也能建立屬於個人的口袋名單，將路上好吃的美食店家紀錄下來。官方也傳授製作「口袋名單」的6步驟：

1.首頁點選「我的」

2.點選「我的口袋名單」

3.首次製作者可點選「立即建立」，建立過者可按+號建立

LINE建立「口袋名單」6步驟。（圖／翻攝LINE熱點官網）
LINE建立「口袋名單」6步驟。（圖／翻攝LINE熱點官網）

4.編輯口袋名單名稱、說明及上傳封面照

5.點選「確認」，建立與發布口袋名單

6.口袋名單建立成功，可一鍵分享給好友

LINE建立「口袋名單」6步驟。（圖／翻攝LINE熱點官網）
LINE建立「口袋名單」6步驟。（圖／翻攝LINE熱點官網）

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日前一名網友發現LINE裡頭的LINE熱點「口袋名單」功能相當強大，只需要簡單文字和圖片，就能自己DIY做出個人化的口袋名單，還能收藏別人製作的推薦資訊。不必像以往眾人在群組內互貼網址訊息推薦餐廳、景點造成訊息混亂。統整官方資訊，《聯合新聞網》帶你做獨特的「口袋名單」。

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