對抗Netflix、Disney+ 亞馬遜重新打造Prime Video介面

亞馬遜稍早將Prime Video操作介面重新做了調整，藉此讓使用者能更容易使用Prime Video服務內容，以利趕上Netflix、Disney+等競爭服務所提供使用體驗。

依照說明，新操作介面將會在未來幾周內針對Android裝置、智慧電視、Fire TV、Apple TV、Roku、遊戲主機使用版本更新加入，將讓主要操作導覽介面移到畫面左側，並且改為由上至下的垂直排列形式，分別提供搜尋 (Search)、首頁 (Home)、商店 (Store)、直播節目 (Live TV)、免費內容 (Free)，以及個人收藏 (My Stuff)主要分類。

而在首頁還區分電影電視節目與體育等分頁項目，在商店選項也區分頻道訂閱、影片租賃、購買等分頁選項。其他更新，則包含在首頁顯示的Top 10列表顯示目前熱門觀看內容，並且針對需要額外付費使用內容，藉由金色購物袋圖示進行明顯標記，讓使用者更容易區分，同時也能使畫面更為簡潔。

另外，新版操作介面也能在游標停在特定影片縮圖時，透過更豐富宣傳素材形成的短片，讓使用者更了解影片內容。至於先前整合在Prime Video服務內的用戶自訂選項、詳細列出影片資訊的「X-Ray」功能，以及Alexa連動功能，依然會保留在新版介面。

新版操作介面是由亞馬遜Prime Video與Prime Studios產品副總裁Ben Smith監督打造，並且透過18個月時間完成設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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