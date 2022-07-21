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串流影音夯 Netflix執行長：有線電視未來5到10年內消失

聯合新聞網／ 楊又肇

在公布2022財年第二季財報時，Netflix執行長Reed Hastings認為，隨著串流影音服務越來越盛行，有線電視服務將會在未來5-10年內消失。

而相較第一季流失用戶人數較明顯，Netflix在第二季流失的用戶人數並未像先前預期多達200萬人，僅減少約97萬人，其中可能與《怪奇物語》新一季影集等內容上線有關，因此吸引不少人觀看。

至於先前證實將推出以廣告支撐播放成本的低價位訂閱方案，Netflix確定會在2023年年初推出，藉此吸引更多人訂閱使用，並且將與微軟合作廣告技術，但目前仍未公布具體訂閱方案細節。

而近期開始在南美洲市場測試的新方法，則預期透過檢視使用者開啟服務的IP位置，是否超過2周與主要使用地點不同，藉此視為非一般家庭成員使用模式，因此將會要求支付額外使用費，藉此平衡過於氾濫的帳號共用情況，避免影響訂閱用戶人數成長與營收趨緩損失。

不過，市場也對於Netflix預期有線電視服務在未來5～10年就會消失的說法，畢竟目前還是有很多人習慣打開電視就可以有內容播放，同時就廣告業者而言，電視平台依然是主要廣告內容曝光管道，加上有線電視台業者也持續設法轉型，因此是否會因此被淘汰，其實還很難說。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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