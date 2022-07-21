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31款新Emoji曝光！他讚「搖晃的臉」將成新寵 Android用戶最快冬天搶先用

聯合新聞網／ 綜合報導
31款新的表情符號目前已在審查中，預計秋冬上線與手機用戶見面。圖擷自The Sun
31款新的表情符號目前已在審查中，預計秋冬上線與手機用戶見面。圖擷自The Sun

每年的7月17日是「世界Emoji日」（又稱世界表情符號日），雖然不是官方的紀念日，但蘋果與安卓都會在前後釋出新款Emoji讓使用者嚐鮮，而今年就有31款新的表情符號在「世界Emoji日」前發布，預計會在今年秋冬，與大家在手機鍵盤見面。

根據《太陽報》報導，新款的表情符號正在進行Emoji 15.0審查，多數的設計向大眾公開後，都能在手機鍵盤上使用，但有些設計可能會被捨棄或修改。

據《Emojipedia》指出，表情符號的使用率來到歷史新高，他們內部調查顯示，15億條推文的分析裡，超過22%的推文中，至少會使用一個表情符號。

報導中也指出，與過去表情符號發布不同，這次符號較少有人類表情符號，倒是增加了12個手部姿勢的符號，受人矚目的是「推手」款式，因為當你「向左推手」與「向右推手」一起使用時，就會變成「擊掌」的通用符號。

裡面為一個有臉部表情的符號則是「搖晃的臉」，根據《Emojipedia》的表情符號設計主管Joshua Jones在自己推特上分享，搖晃臉的表情會是使用者的表情符號新寵中的最佳競爭者。

《Emojipedia》表示這些設計將於9月完成，並在冬天在Android系統上線使用，iOS和社交媒體則會在2023年初可使用。

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