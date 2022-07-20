蘋果看到沒！Google有條件允App能透過第三方付費方式交易
在歐盟即將推動數位市場法案之際，Google歐盟政府事務與公共政策總監Estelle Werth稍早發文表示，將開放歐盟經濟特區內於Google Play Store上架的app透過第三方付費方式進行交易。
允許透過Google Pay以外的第三方付費方式交易後，Google承諾將調整app內交易時收取的平台服務費，其中在99%比例app所收取的15%費用，未來將調降為12%，而部分以30%計費的情況，則會調降為27%。同時，開發者必須自行承擔使用第三方付費方式時的手續費等成本。
但在新調整方案中，並未包含遊戲類別app，但Google表示將會在數位市場法案實際上路運作以前，讓遊戲內容也能透過第三方付費方式交易。
相較Google的作法，蘋果日前已經調整在南韓境內的App Store使用規範，讓使用者可透過其他支付方式支付app內交易內容。而蘋果在此調整中依然維持但書，亦即在利用第三方支付服務進行交易時，蘋果依然會針對每筆交易收取26%分潤，藉此作為平台維護、增值稅等相關費用。同時，透過第三方支付服務交易時，將無法用於家庭共享訂閱，或是要求他人幫忙付款的情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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