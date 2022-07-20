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Netflix開始在南美洲測試新版家庭共享帳號使用方式 離家使用超過2周就會額外收費

聯合新聞網／ 楊又肇

針對訂閱用戶與他人共享帳號使用情況，Netflix開始在阿根廷、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、多明尼加共和國測試新方式，若使用者在設定的「家」以外地點使用超過2周的話，將會被是為非正常使用，將被酌收額外訂閱費用。

依照Netflix說明，在新方式中將會認定帳號主要使用地點，並且允許帳號內不同使用者在其他地方使用，但如果在其他地點使用超過2周的話，將會被視為非處於旅行或出差等短期出外使用情況，此時將會酌收額外訂閱費用。

在Netflix規劃中，將額外收取219匹索費用，以阿根廷為例，將會額外收取1.17美元，其他地區則約收取2.99美元。而在額外收取費用之後，使用者將能在帳號增加額外的「家」，其中在基本方案僅能額外增加一個，標準方案則可增加兩個，至於高級方案則可增加至三個。

從方案設計來看，代表Netflix將把旅居在外的家庭成員視為獨立用戶，但可以依附在特定帳號之下，因此僅需收取部分費用即可使用，但這樣的設計可能還是會引起不少家庭訂閱用戶反彈。

不過，從Netflix角度來看，這樣的作法顯然可以在眾多帳號共用情況下，設法讓一些播放成本可以順利被回收，只是這樣的作法是否能被接受，可能還需要一點時間觀察。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

阿根廷 瓜地馬拉

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