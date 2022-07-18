Razer擴大直播影音創作者市場 推直播控制器、也能當智慧家庭裝置中控台

針對規模越來越大的直播市場，Razer宣布推出名為Stream Controller的直播控制器，方便直播主透過旋鈕、按鍵快速調整音量、畫面亮度等參數。

沒意外的話，Razer推出此款產品自然是為了與Corsair旗下Elgato品牌推出的Stream Deck抗衡，但產品本身是直接與影音創作工具業者Loupedeck合作，幾乎是以Loupedeck Live貼牌打造，並且直接使用Loupedeck軟體，分別可在Windows、macOS環境下使用。

除了可透過12組具有力道回饋的觸控螢幕按鍵、8組實體按鍵，以及6組旋鈕進行操作，Stream Controller也能用於一般影音創作，甚至可以當作智慧家庭裝置中控台，對於創作者而言將會是相當方便工具。

不過，相較Elgato的Stream Deck售價為新台幣5000元，Razer此次推出的Stream Controller建議售價則高達新台幣8990元，主要差異可能在於6組旋鈕上的使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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