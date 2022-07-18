Twitter測試「自訂時間軸」功能 可凸顯特定內容
近期除了測試可讓使用者共同撰寫推文內容的「CoTweets」功能，Twitter近期也開始開放測試可讓發文者自訂時間軸的功能，讓特定主題內容可以依照時間軸進行排序，方便感興趣的使用者觀看。
依照Twitter開發者平台產品主管Amir Shevat說明，此項功能將先針對特定用戶進行測試，並且以在美國ABC電視台播出的真人實境電視約會遊戲節目《The Bachelorette》為例，將讓美國、加拿大境內特定用戶可在10周時間內透過Twitter持續追蹤節目動向。
類似應用方式，使用者也能透過此項功能持續追蹤個人關注話題，例如NFL球賽，或是近期發生新聞事件，而內容業者、行銷公司也能藉此功能讓特定話題內容透過Twitter更快擴散，而不會被Twitter其他內容淹沒或干擾。
在此項功能中，系統會依照搜尋關鍵字、話題關聯性，以及手動策劃等方式統整內容，並且進行時間軸排序，讓使用者能按照先後時間瀏覽話題事件發生歷程。
Today we launched a new custom Timeline experiment - just one of the many things we’re working on over at @TwitterDev 🚀 There is a lot of potential for the developer community to build features like this in the future, and we are just getting started. Congrats to the team!🌹 pic.twitter.com/sFToIN7a2s— Amir Shevat (@ashevat) July 11, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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