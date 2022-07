Twitter測試「自訂時間軸」功能 可凸顯特定內容

近期除了測試可讓使用者共同撰寫推文內容的「CoTweets」功能,Twitter近期也開始開放測試可讓發文者自訂時間軸的功能,讓特定主題內容可以依照時間軸進行排序,方便感興趣的使用者觀看。

依照Twitter開發者平台產品主管Amir Shevat說明,此項功能將先針對特定用戶進行測試,並且以在美國ABC電視台播出的真人實境電視約會遊戲節目《The Bachelorette》為例,將讓美國、加拿大境內特定用戶可在10周時間內透過Twitter持續追蹤節目動向。

類似應用方式,使用者也能透過此項功能持續追蹤個人關注話題,例如NFL球賽,或是近期發生新聞事件,而內容業者、行銷公司也能藉此功能讓特定話題內容透過Twitter更快擴散,而不會被Twitter其他內容淹沒或干擾。

在此項功能中,系統會依照搜尋關鍵字、話題關聯性,以及手動策劃等方式統整內容,並且進行時間軸排序,讓使用者能按照先後時間瀏覽話題事件發生歷程。

Today we launched a new custom Timeline experiment - just one of the many things we’re working on over at @TwitterDev 🚀 There is a lot of potential for the developer community to build features like this in the future, and we are just getting started. Congrats to the team!🌹 pic.twitter.com/sFToIN7a2s