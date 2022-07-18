我也要上！老師準備20台XBOX、SWITCH和PS5 用電玩教課網友大讚

為讓教學更有趣，拉近與學生距離，美國一名老師透過20台Xbox Series S、Nintendo Switch和一台PS5，透過遊戲說故事的方式，來授課藉此挑起學生的學習興趣。

根據《Game Rant》報導，隨著科技不斷演進，教學方法也越來越現代化，而疫情期間更是讓數位教學蓬勃發展。一名英語老師為了讓學生能更快進入學習狀態。把教學方法以電玩遊戲授課，架設20台Xbox Series S、Nintendo Switch和一台PS5與學生互動。

這名老師在Reddit上分享他們早期控制台與他們早期用電玩遊戲作為課程的計畫。如前面所提，傳輸系統主要包括 Xbox Series S。許多人詢問，用遊戲授課的目的是什麼，以及課程設計如何被批准，最重要的是大筆的設備支出怎麼解決？

這名老師也回答，這是一進階英語課，透過遊戲作為文學教學，學生會透過操作遊戲分析遊戲的敘述。另外，老師透過說服學校董事會可以透過電玩教會學生敘事學和比較神話學中的公式之一「英雄旅程」（ hero's journey）與《小說修辭學》中提出的不可靠的敘事者（unreliable narrators），讓董事會成功撥款買電玩設備，以提高學生的課堂參與度。

不少網友看到這名老師的分享給予正面評價，也認為老師一直在尋找新的教學方法，用新的方式吸引學生，這是強化課堂教學與互動的方式。

尤其是文學裡的敘事，隨著時間的推演，在遊戲世界裡有了全新的展現方式，當然更需要好的技術與有創意的說故事者加入這個領域，創作出如2018年的《戰神》或《雙人成行》這類的經典文學遊戲。

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