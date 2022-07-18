外送員為搶麥當勞訂單裝假定位App 同業超不爽街頭開打
英國日前發生外送員為了搶麥當勞外送單下載假定位App，引起激憤發生街頭鬥毆事件，目前警方介入調查中。
根據《太陽報》報導，英國部分外送員為了搶速食店的外送單，下載一款可以更改自己GPS位置的App，當他們人在幾公里遠的位置時，仍可以顯示自己在速食店附近，以順利搶到單可以外送。
用假定位搶單可以讓外送員有源源不絕的單可以接，但卻造成Uber Eats，Deliveroo和Just Eat等用戶的困擾，因為這大大延遲他們收到餐點的時間。
而不少沒有安裝此App外送員生意也大受打擊，在倫敦南部便發生一起眾多外送員為此打群架，街頭鬥毆的事件。一位44歲的外送員卡洛斯（Carlos Domingues）表示，現在一些麥當勞是禁區，因為許多咄咄逼人的司機會恐嚇來補他們缺的外送員。
對此，身為第三方的麥當勞也表示，用假定位App與打群架明顯是不被接受的暴力行為，外送公司們也都再次承諾對「暴力零容忍」。
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