快訊

烏克蘭貨機墜毀希臘北部地區 機上8人傷亡不明、搭載貨物有「危險性」

抱歉！用Google搜尋老了嗎…年輕人改用這2個App探索新知

聯合新聞網／ 綜合報導
Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（法新社）
Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人不會用Google搜尋或地圖找資料，而會使用另外2個社群媒體。（法新社）

你最常用的搜尋網站是哪一個呢？恐怕用的類別等於你是否跟得上時代了！Google 高階副總裁表示，Google內部調查結果發現，近40%的年輕人（18至24歲）不會用Google搜尋或地圖找資料，而使用另外2個社群媒體，讓他們似乎感受到威脅。

據外媒報導，Google高階副總裁Prabhakar Raghavan受訪時表示，據Google的內部研究，針對18歲到24歲的美國用戶，譬如在找尋午餐資料時，約有40%的Z世代的年輕用戶不會用Google搜尋或是地圖，會改以Instagram（IG）和抖音TikTok）等App搜尋資料，不太會輸入關鍵字，而是以身歷其境或是更新的方法發現新資訊。

抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖，增加更多視覺體驗。（路透）
抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖，增加更多視覺體驗。（路透）

報導也提到，年輕人轉往Instagram和抖音，也讓Google感受到威脅性，像是Google地圖對年輕人來說就如同紙本地圖「塞在手機裡」，對這種做法似乎不感興趣，反而著重在視覺感受的豐富度。他表示，還有一些國家的年輕人有高達30%的比例採用語音搜尋，似乎打字輸入不再是唯一搜尋條件。

抖音改變了年輕人上網的方式，Google也不得不做出因應，將會改良搜尋系統及地圖，增加更多視覺體驗，譬如結合AR眼鏡，期盼再「喚回」這些年輕人使用Google。

抖音 Instagram 社群媒體 TikTok

延伸閱讀

HTC「元宇宙手機」會熱賣？逾8成國外網友看衰 台人點出可憐宿命

你有收到簡訊嗎？中華電信悄曝499吃到飽4方案 網友喊這項最優惠

日頭赤炎炎玩Switch整台發燙 任天堂官方喊話注意這3處別遮住

圖文教你做／不要再叫我加賴！iPhone、安卓教你阻擋報明牌騷擾訊息

相關新聞

抱歉！用Google搜尋老了嗎…年輕人改用這2個App探索新知

你最常用的搜尋網站是哪一個呢？恐怕用的類別等於你是否跟得上時代了！Google 高階副總裁表示，Google內部調查結果發現，近40%的Z世代年輕人（指1990年代末葉至2010年代前期）不會用Google搜尋或地圖找資料，而使用另外2個社群媒體，讓他們似乎感受到威脅。

臉書實名制大轉變 將允許使用者有多重個人檔案

社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，臉書正在推出新措施，讓使用者能保有最多5個個人檔案。這是臉書...

還找不到原因！推特全球大當機 數萬用戶都受影響

社群網站推特（Twitter）今天在全球發生大當機，數萬使用者受到影響。根據追蹤網站Downdetector.com，這...

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

不敵LINE等競爭對手 街口支付旗下通訊軟體Jello將終止服務

2019年推出，並且由藝人、少女時代成員潤娥擔任服務代言人的通訊軟體Jello，稍早確定將在7月28日上午10點終止所有服務運作，之後將移除所有用戶在服務上留存資料與訊息，而在Jello服務內綁定錢包餘額將轉至街口支付服務使用。

日頭赤炎炎玩Switch整台發燙 任天堂官方喊話注意這3處別遮住

夏天日頭赤炎炎，太陽底下玩個手機或家機恐怕會讓裝置燙到不行而發生危險。任天堂日前就傳授玩Switch主機的注意事項，要讓粉絲夏天安全玩電動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。