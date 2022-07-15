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臉書實名制大轉變 將允許使用者有多重個人檔案
社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta今天表示，臉書正在推出新措施，讓使用者能保有最多5個個人檔案。這是臉書創始以來一直維持的「實名制」出現一大轉變。
路透社報導，Meta在聲明中說，這項產品改變，將「有助人們依據興趣和人際關係來量身訂做個人經歷」，例如針對家人或朋友來發布不同類型的內容。
臉書仍將要求每位使用者只能有一個帳號，主要個人檔案也將繼續使用本名，而用戶登入主帳號後，就能進入自己創建的任何其他個人檔案。
這將讓使用者在臉書正式享有讓身分半隱藏的空間。包括Meta旗下另個社群媒體、照片影片分享應用程式（app）Instagram，以及對手TikTok和推特（Twitter），都已提供這個功能選項。
不過，Meta在聲明中表示，臉書禁止使用者冒用他人身分及提供其他誤導性身分陳述的規定，將繼續適用於所有個人檔案。
Meta一名發言人說，Meta正在一些國家測試這項新做法，但他婉拒指明是哪些國家。
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