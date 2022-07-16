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不敵LINE等競爭對手 街口支付旗下通訊軟體Jello將終止服務

聯合新聞網／ 楊又肇

2019年推出，並且由藝人、少女時代成員潤娥擔任服務代言人的通訊軟體Jello，稍早確定將在7月28日上午10點終止所有服務運作，之後將移除所有用戶在服務上留存資料與訊息，而在Jello服務內綁定錢包餘額將轉至街口支付服務使用。

Jello曾是街口支付創辦人胡亦嘉得意產品，並且將LINE視為直接競爭對手，最早在2019年推出，並且能與街口支付服務串接，在通訊服務內提供支付與轉帳功能。

但後續因開放平台引發貼圖著作權侵害爭議，使得Jello一度為了平息風波而將app下架，直到同年底才恢復上架，並且找來潤娥擔任服務代言人吸引關注，甚至更在泰國、印尼、馬來西亞、新加坡註冊商標，計畫在2020年進軍東南亞市場。

不過，顯然在LINE等服務夾擊之下，Jello難以找到合適生存空間，因此也無法繼續維持營運，最終僅能選擇關閉。

至於原本積極推行Jello的胡亦嘉，更在去年2月因街口電子支付辦理資金借貸給街口金科被認定有問題，因此遭金管會裁罰180萬元，並且要求胡亦嘉在未來一年內停止擔任街口支付董事長，改由前將來銀行前資深執行副總梅驊接任，而胡亦嘉後續也確定卸下公司負責人，僅擔任大股東身分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

馬來西亞 LINE 貼圖

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