還找不到原因！推特全球大當機 數萬用戶都受影響
社群網站推特（Twitter）今天在全球發生大當機，數萬使用者受到影響。根據追蹤網站Downdetector.com，這是推特2月以來首次傳出這類全球性當機事件。
法新社報導，根據Downdetector.com，格林威治時間12時，美國通報推特當機事件大增，同一時間，法國和其他地區推特也傳出當機，用戶無法用桌上型電腦和手機登入，但大約1個小時後，服務已恢復正常。
Downdetector.com表示，美國有超過5萬名用戶通報推特當機。其他地區像是英國、墨西哥、巴西和義大利也通報當機。
目前還不確定當機的原因，對於路透社記者尋求評論的要求，推特未能立即回覆。
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