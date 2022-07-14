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日頭赤炎炎玩Switch整台發燙 任天堂官方喊話注意這3處別遮住
夏天日頭赤炎炎，太陽底下玩個手機或家機恐怕會讓裝置燙到不行而發生危險。任天堂日前就傳授玩Switch主機的注意事項，要讓粉絲夏天安全玩電動。
日本任天堂日前在推特上表示，如果在炎熱的地方使用Switch，可能會增加主機的溫度，建議在5到35℃的場所遊玩；另外官方也列出普通版Switch、Switch Lite和OLED版的Switch分別有上方的排氣孔和下排背部的進氣孔共3個，提醒使用時，應讓這3個孔的周圍保留10公分以上的間隙以利通風，避免因堵塞而讓機體無法散熱，導致溫度上升。
任天堂官方提到，如果進氣孔或排氣孔有灰塵，可以用吸塵器將它清除。
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