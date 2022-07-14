百靈果粉專「被消失」網喊慶祝？因海德堡事件聲量飆漲

熱門Podcast節目《百靈果News》，由兩位主持人凱莉和Ken用雙語報導國際新聞，用輕鬆專業的風格點評時事，經常登上Podcast頻道前三名。上個月才因爆料海德堡華語中心性騷惹出爭議，怎料近日卻傳出《百靈果News》的臉書粉專遭盜，粉絲都震驚不已表示惋惜，卻有網友留言要開香檳慶祝：「說不出來的開心」？

image source:IG/bailingguo_news

百靈果粉專被盜「10幾萬心血」泡湯！竟是主持人惹的禍？

「百靈果New」於11日在Instagram公告「我們的FB粉專百靈果News今天被盜了！」並且盜用者還用粉專開奇怪的直播，他們表示已聯繫臉書官方搶救中，「大家有事可以來私訊IG，先別去那邊留言，感謝。」目前點進百靈果New的臉書粉絲專頁原網址顯示消失「無法查看此內容」。

image source:IG/bailingguo_news

網友大表震驚「天啊」、「希望救得回來」、「海外不要亂用免費的WIFI」、「在國外沒用乾爹Nord的VPN？」、「不是菁英，VPN的錢也要省」。

藝人黃豪平也留言：「是不是有人在國外用奇怪的網路登入！」而人在美國的主持人凱莉回應，是另一位主持人Ken被盜帳號，導致百靈果的粉專受到牽連。

粉專消失網友喊慶祝？「海德堡事件」是什麼？

「百靈果News」在《DailyView網路溫度計》的「YouTuber網路口碑排行榜」中位居第58名，網路總聲量14,542筆。而「海德堡事件」讓他們在6月9日的聲量討論度飆升到最高，透過《DailyView網路溫度計》的聲量趨勢排行發現，當日就有3,474筆。

▲百靈果News位居網路溫度計的YouTube網路口碑第58名。

image source：《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（ 2021/04/14~2022/07/12）

▲百靈果News近三個月的網路聲量趨勢。

image source:《DailyView網路溫度計》聲量趨勢

《百靈果News》在上個月採訪旅德台僑，節目中爆料海德堡華語文學習中心副主任性騷事件，後來還在臉書tag駐德代表謝志偉，要求積極處理。但謝志偉回應該中心不是台灣官方機構，且被指控者是德國籍，因此台灣無權管轄，只能協助受害者走德國司法途徑。然而事件並沒有就此平息，百靈果團隊持續將矛頭指向駐德代表，反遭到網友批判無限上綱、泛政治化，只為賺取流量。

image source:IG/bailingguo_news

「百靈果News」的各社群平台都擁有10萬名追蹤者，雖然有一票死忠聽眾，不過「海德堡事件」後引發部分網友反彈，所以近日臉書粉專無預警消失才會有網友表示「說不出來的開心」、「咒願成功」、「開香檳」。

商品推薦