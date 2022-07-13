才怒抵制Netflix 新片一上線他又讚「咒真的好看」
本土首部邪教驚悚電影「咒」近日在串流平台Netflix上線後，又掀起網路討論度，甚至登上五個國家熱播排名冠軍。一名會員用戶曾因Netflix社群小編拿韓劇改成梗圖「買不到快篩試劑」，跟風抵制退訂，如今卻喊「『咒』真的好看」，讓旁人一頭霧水。
PTT網友發文指出，「本魯的朋友，之前Netflix的事件一直在瘋狂PO文說這種垃圾公司就是要抵制，結果今天看到他在發文說咒真的好看」，他當下問對方「你不是說要抵制Netfilx怎麼又跑去看？」，得到的回答是「我是支持國片抵制Netfilx啦」，但在哪裡看的則不回應。
於是他猜測朋友說詞有三種情況「1.在Netflix看的，2.在盜版網站看的，3.根本沒看只是跟風一起吹」。
大家紛紛表示「叫別人抵制，自己還是乖乖付錢，正常」、「現在年輕人抵制都嘛鍵盤抵制」、「看盜版的呀，一堆盜版仔在那邊」，也有人認為「一堆不（過）是看十分鐘講解的廢片，就說他看過」、「和有Netflix的朋友一起看的」。
但也有人懷疑是上影院「你知道這部先上電影院的嗎」，並反駁「抵制跟看沒有衝突」。
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