快訊

獨／陳時中選定了 知情人士：找吳思瑤當競選總幹事

20多歲酗酒男確診亡 8歲童染疫「腦血管病變」中風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

韓國科技很先進 對IE卻難斷捨離

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
南韓雖然科技先進，但瀏覽器的汰換速度似乎沒有跟上。（網路圖片）
南韓雖然科技先進，但瀏覽器的汰換速度似乎沒有跟上。（網路圖片）

5G研發名列前茅的韓國，電腦上卻無法不用落後的IE瀏覽器？微軟推出的IE瀏覽器於6月15日正式停運，其他微軟應用程式也將於8月停止對IE的支援，但這對韓國來說卻是嚴重打擊，因為南韓許多線上支付、政府申請補助都需要用到IE瀏覽器。目前韓國企業多以新瀏覽器Edge、Whale暫時因應，並打算逐步汰換IE瀏覽器。

關鍵功能還要IE

根據《紐約時報》與印度右派網站《Opindia》9日報導，南韓雖然貴為科技大國，但如果使用Google Chrome瀏覽器，就不能在南韓境內的渣打銀行進行商業線上支付；如果使用Apple的Safari瀏覽器，也無法申請南韓文化藝術部的藝文補助，假設你是南韓的托兒所業者，則不能使用火狐瀏覽器在衛福部網站登記立案，因為這些功能都要使用IE瀏覽器。

在微軟宣布要在6月終止IE的運作時，渣打銀行南韓分部緊急宣布將會把客戶重新導向到新的瀏覽器Edge。雖然南韓已有54%的瀏覽器使用Google Chrome，約不到1%使用IE，但南韓許多政府機關都表示，如果不使用微軟系列的瀏覽器，在申請服務或瀏覽網站時可能會有突然中斷的狀況。

南韓最大的網路公司Naver也在近日推出新的瀏覽器「Whale」，讓過去使用IE的相關網站能夠順利轉移。南韓使用IE的歷史可追溯至1990年代，許多銀行與購物功能都會使用IE瀏覽器，因此南韓政府在1999年立法，要求網站都要使用加密數位認證，因此許多網站，紛紛都加掛專屬IE的外掛軟體ActiveX。

IE一度佔比99%

不過ActiveX在其它瀏覽器不能使用，加上許多政府、重要部門的網站更新速度較慢，據統計，在2004年至2009年，IE在市場瀏覽器的佔比曾高達99%，因此才會讓南韓始終無法完全擺脫IE瀏覽器，首爾大學資工系金教授受訪時回憶說，那時候想要用開源軟體Linux都無法替代，報稅都要用IE。

南韓政府也感受到壓力，後來在2020年廢除了1999年的舊法，當時各界都以為南韓做好擺脫IE的準備，但南韓產業、政府似乎沒料到IE會這麼快退場，因此至今還是有不得不使用IE的狀況。

軟體開發全工程師受訪時說，雖然IE的使用體驗很爛，但畢竟過去曾貢獻良多，「還是有點懷念，」他嘆道。

【更多精采內容，詳見

南韓 紐約時報

延伸閱讀

WBC／宿敵對決！日韓預賽同組 經典之戰睽違14年再現

環球購物中心KAKAO FRIENDS快閃、韓國展搶暑假親子客

刺殺安倍凶手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

【即時短評】10年前上台的中日韓領導人 而今安在哉？

相關新聞

延續超級瑪利歐宇宙！樂高再出30公分庫巴吐火球「搗亂」

樂高延續與任天堂合作的「超級瑪利歐宇宙」 (Super Mario Universe)，除了先前推出的問號磚塊套組，今年更宣布推出以2807組樂高積木構成的反派角色庫巴 (The Mighty Bowser)。

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

韓國科技很先進 對IE卻難斷捨離

5G研發名列前茅的韓國，電腦上卻無法不用落後的IE瀏覽器？微軟推出的IE瀏覽器於6月15日正式停運，其他微軟應用程式也將於8月停止對IE的支援，但這對韓國來說卻是嚴重打擊，因為南韓許多線上支付、政府申請補助都需要用到IE瀏覽器。目前韓國企業多以新瀏覽器Edge、Whale暫時因應，並打算逐步汰換IE瀏覽器。

好可愛！任天堂《斯普拉遁3》也有專門Switch OLED主機

任天堂稍早宣布將推出以《斯普拉遁3》 (Splatoon 3)為主題的Nintendo Switch OLED遊戲主機，預計在8月26日正式推出，將比預計9月9日銷售的《斯普拉遁3》遊戲更快進入市場。

以當代後危機時期的紐約市為舞台 《全境封鎖：曙光》開放免費玩

Ubisoft宣布推出全新免費遊玩第三人稱射擊角色扮演行動裝置遊戲《全境封鎖：曙光》，預計在App Store及Google Play Store上架，並且開放玩家註冊。

自己的罐罐自己賺！韓國開發「貓咪直播」系統 觀眾可以抖內貓主子

你喜歡看直播嗎？在 YouTube、Facebook 有各式各樣直播，但未來直播不再是人類的專利了，韓國研究團隊開發了一種專給貓咪的直播軟體，讓貓咪可以在平板玩遊戲並進行直播，同時結合 Donate 抖內打賞系統，讓貓咪可以自己賺自己的罐罐，讓貓奴鏟屎官的經濟負擔輕鬆一些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。