韓國科技很先進 對IE卻難斷捨離

5G研發名列前茅的韓國，電腦上卻無法不用落後的IE瀏覽器？微軟推出的IE瀏覽器於6月15日正式停運，其他微軟應用程式也將於8月停止對IE的支援，但這對韓國來說卻是嚴重打擊，因為南韓許多線上支付、政府申請補助都需要用到IE瀏覽器。目前韓國企業多以新瀏覽器Edge、Whale暫時因應，並打算逐步汰換IE瀏覽器。

關鍵功能還要IE

根據《紐約時報》與印度右派網站《Opindia》9日報導，南韓雖然貴為科技大國，但如果使用Google Chrome瀏覽器，就不能在南韓境內的渣打銀行進行商業線上支付；如果使用Apple的Safari瀏覽器，也無法申請南韓文化藝術部的藝文補助，假設你是南韓的托兒所業者，則不能使用火狐瀏覽器在衛福部網站登記立案，因為這些功能都要使用IE瀏覽器。

在微軟宣布要在6月終止IE的運作時，渣打銀行南韓分部緊急宣布將會把客戶重新導向到新的瀏覽器Edge。雖然南韓已有54%的瀏覽器使用Google Chrome，約不到1%使用IE，但南韓許多政府機關都表示，如果不使用微軟系列的瀏覽器，在申請服務或瀏覽網站時可能會有突然中斷的狀況。

南韓最大的網路公司Naver也在近日推出新的瀏覽器「Whale」，讓過去使用IE的相關網站能夠順利轉移。南韓使用IE的歷史可追溯至1990年代，許多銀行與購物功能都會使用IE瀏覽器，因此南韓政府在1999年立法，要求網站都要使用加密數位認證，因此許多網站，紛紛都加掛專屬IE的外掛軟體ActiveX。

IE一度佔比99%

不過ActiveX在其它瀏覽器不能使用，加上許多政府、重要部門的網站更新速度較慢，據統計，在2004年至2009年，IE在市場瀏覽器的佔比曾高達99%，因此才會讓南韓始終無法完全擺脫IE瀏覽器，首爾大學資工系金教授受訪時回憶說，那時候想要用開源軟體Linux都無法替代，報稅都要用IE。

南韓政府也感受到壓力，後來在2020年廢除了1999年的舊法，當時各界都以為南韓做好擺脫IE的準備，但南韓產業、政府似乎沒料到IE會這麼快退場，因此至今還是有不得不使用IE的狀況。

軟體開發全工程師受訪時說，雖然IE的使用體驗很爛，但畢竟過去曾貢獻良多，「還是有點懷念，」他嘆道。

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