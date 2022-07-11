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Twitter推「CoTweets」共同撰文功能 這三處開放測試

聯合新聞網／ 楊又肇

Twitter稍早證實推出名為「CoTweets」功能，讓使用者能共同撰寫推文內容，並且先在美國加拿大及韓國地區開放部分使用者測試使用。

Twitter似乎從去年底就已經開始悄悄測試「CoTweets」功能，未來有可能變成Twitter服務上的全新互動模式，或是成為使用者共同發表聲明的功能，並且讓使用者能與其他人編輯、發表相同推文內容，藉此讓推文內容可以更加活潑。

不過，目前「CoTweets」功能最多僅能邀請一名Twitter服務使用者加入，同時被邀請對象亦可選擇拒絕邀請。而若接受邀請的話，被邀請對象之後也會看見推文內容後續互動，或是進一步針對推文內容進行修改。

此項功能將在近期內以短時間形式進行測試，因此可能很快就會成為Twitter正式功能，但如果Twitter評估此項功能實質效果不顯著的話，或許也可能取消此項功能，而原先透過「CoTweets」功能發表內容也可能會一同被移除。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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