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荷蘭餐飲外送服務Just Eat Takeaway合作亞馬遜 Prime會員享訂餐免外送費

聯合新聞網／ 楊又肇

荷蘭餐飲外送服務Just Eat Takeaway宣布與亞馬遜簽署合作，將讓美國地區的Prime會員用戶可獲得免費一年份的Grubhub+外送服務

在此項合作中，將使美國地區的Prime會員用戶可直接成為Grubhub+會員資格，並且能享有一年內訂購餐飲免外送費用優惠，只要符合規定即可享有不限次數免費外送服務。

Grubhub在2020年由Just Eat Takeaway以73億美元收購，並且在同年宣布推出Grubhub+訂閱服務，透過每月支付9.99美元即可享有不限次數的餐飲訂購外送費用減免服務。而此次與亞馬遜合作，預期將透過Prime會員用戶增加Grubhub+訂閱服務使用比例。

目前亞馬遜在美國境內約有1.5億名Prime會員用戶，因此在此項合作將使Grubhub+訂閱服務大幅增加，即便一年之後也會有一定用戶人數繼續保留續訂，因此對於Grubhub、Just Eat Takeaway而言，將能帶動更大利益。

而在此項合作中，亞馬遜將可取得Grubhub約2%股權，甚至可依照此項合作增加新用戶人數取得最高達13%的Grubhub股權。

不過，雖然與亞馬遜簽訂此項合作，Just Eat Takeaway仍積極尋求出售全部或部分Grubhub股權機會，原因在於Grubhub累積產生虧損持續擴大，光去年虧損就高達4.03億歐元，同時此次與亞馬遜合作也預期因為增加外送比例，將使Grubhub產生額外虧損。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

外送 美國

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