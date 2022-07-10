延續超級瑪利歐宇宙！樂高再出30公分庫巴吐火球「搗亂」
樂高延續與任天堂合作的「超級瑪利歐宇宙」 (Super Mario Universe)，除了先前推出的問號磚塊套組，今年更宣布推出以2807組樂高積木構成的反派角色庫巴 (The Mighty Bowser)。
依照樂高資深設計師Carl說明，為了呈現庫巴的角色魄力，最初的設計理念就是要「大」，因此實際組裝後的高度為12.5吋 (約31.75公分)，同時也能詮釋更多庫巴身上細節。另一個特色，則是凸顯其真實感，因此可以透過開關讓庫巴做出左右擺頭、張嘴，甚至吐出火球等動作，甚至將整組庫巴抬起時也能讓雙腳自然呈現跳躍動作。
而構成庫巴的樂高積木，有部分採用特製設計，例如背後龜殼的白色邊緣，以及手部尖爪與龜殼上的尖刺，另外也採用大量曾用於車輛、飛機的積木配件，藉此構成庫巴身軀細節。
由於此次推出的庫巴也是「超級瑪利歐宇宙」一部分，因此也能與先前推出的超級瑪利歐套件進行互動。
庫巴預計在今年10月1日上市，建議售價則高達270美元。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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