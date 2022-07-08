她怨IG限動1功能超可怕 網狂點頭：差點追蹤到前男友

社群軟體Instagram相當受到國人歡迎，是不少人的愛用軟體之一，不過隨著每次更新，Instagram功能都會推陳出新，有網友抱怨，Instagram經常在「限時動態」中出現「推薦追蹤」的對象，有人直言「上次出現前男友的帳號差點按到追蹤，真的嚇死」。

有網友在論壇Dcard發文怒吼「哀居（Instagram）可不可以不要在限動推薦追蹤？」她表示，Instagram更新後經常在限時動態頁面出現推薦追蹤的對象，「我已經不知道多少次不小心按到追蹤，很多都是學長姐或別系的，完全不熟，最下面的追蹤放的位置就很容易按到」。

其他網友也相當認同，紛紛留言「尤其睡前或睡醒滑都差點點到」、「每次都被這個嚇死，好幾次都差點按到」、「我覺得的跳學長姐我還好，但是一直給我男友的媽媽是想怎樣」、「上次出現前男友ig，真的很容易會不小心按到，嚇死」、「每次推薦都會有男友的前女友，看到一次不爽一次」。

還有網友表示，「真的，不小心按到好幾次，有發現按到馬上取消就算了，有一次等到對方要求回追才發現自己按到，超怕被對方當怪人」、「我覺得可以改成這個頁面留著，但顯示方式很像平常點別人限時標註的帳號一樣。要點進去才會到那個人的個人頁面，至少要按兩下才會點進去，點進去了也不一定會按到追蹤」。

商品推薦