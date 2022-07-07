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陷阱題？IG新功能關不掉 苦主「見一次氣一次」：甩不掉前任

聯合新聞網／ 綜合報導
Instagram示意圖。 路透
Instagram示意圖。 路透

你也覺得Instagram（以下簡稱IG）新功能很煩嗎？IG限時動態增加「推薦」新功能，隨機推薦「可能認識的人」讓用戶可以直接一鍵追蹤，但有網友直言這項功能看似方便卻非常容易造成社交困擾，甚至引發「情感危機」。

這名網友透過Dcard發文抱怨「IG可不可以不要在限動推薦追蹤？」她表示自己已經不知道多少次不小心按到追蹤，且很多都是學長姐或別系的同學，她直言自己根本跟他們不熟，「但最下面的追蹤鈕放的位置就很容易按到」。

抱怨文一出，引來不少苦主現身哀號，「我有一次等到對方要求回追才發現自己按到，超怕被對方當怪人」、「完全能理解！不能關掉也不能控制會不會滑到」、「點到曾經吵架的朋友超尷尬，很怕人家以為我偷看還是想和好」，更有人直言「上次出現前男友IG，真的很容易會不小心按到，嚇死」、「每次推薦都會有男友的前女友，看到一次不爽一次」。

不過，也有人跳出來稱讚推薦新功能，「不能拿掉啦～我好不容易找到男神的IG欸」、「我覺得可以改成這個頁面留著，但顯示方式變成平常點別人限時標註的帳號一樣，點進去會到那個人的個人頁面，不會直接追蹤」，還有人分享因為推薦功能抓到曖昧對象其實早有正牌女友的故事，看來IG新功能正反評價兩極。

Instagram Meta

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