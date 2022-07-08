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自己的罐罐自己賺！韓國開發「貓咪直播」系統 觀眾可以抖內貓主子

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：itmedia
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你喜歡看直播嗎？在 YouTube、Facebook 有各式各樣直播，但未來直播不再是人類的專利了，韓國研究團隊開發了一種專給貓咪的直播軟體，讓貓咪可以在平板玩遊戲並進行直播，同時結合 Donate 抖內打賞系統，讓貓咪可以自己賺自己的罐罐，讓貓奴鏟屎官的經濟負擔輕鬆一些。

這套軟體是 KAIST 韓國研發團隊開發的「MeowPlayLive: Enhancing Animal Live Streaming Experience Through Voice Message-Based Real-Time Viewer-Animal Interaction」。

圖片及資料來源：itmedia
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這款軟體需安裝在平板電腦上，畫面中會出現老鼠、金魚…等貓咪喜歡追逐的動物，這時貓咪在玩遊戲時就能邊進行直播，並開放給觀眾欣賞。

遊戲過程中，貓奴除了要讓貓咪玩平板電腦之外，還必須架設一台直播攝影機。這時觀眾看到的畫面不僅會有貓咪平板電腦上遊戲的畫面，還能從攝影機看到貓咪的動態。

為了吸引貓咪點擊觸碰螢幕，軟體設計了不同顏色的老鼠、金魚會在畫面上四處遊走並發出聲音，不同顏色的分數也不一樣。

直播欣賞貓咪的觀眾如果覺得貓咪很可愛，系統提供 Donate 抖內系統可以打賞貓咪，讓貓咪們能賺到自己的飼料費，在這物價飛漲的時代幫貓奴省下一點錢。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

貓咪 直播 貓奴

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