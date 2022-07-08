以當代後危機時期的紐約市為舞台 《全境封鎖：曙光》開放免費玩

Ubisoft宣布推出全新免費遊玩第三人稱射擊角色扮演行動裝置遊戲《全境封鎖：曙光》，預計在App Store及Google Play Store上架，並且開放玩家註冊。

《全境封鎖：曙光》將隸屬Ubisoft先前透露的《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙作品，並且透過行動裝置吸引更多玩家遊玩，分別能以單人任務或合作對戰形式遊玩，同時遊戲中更提供各式各樣的PvE活動，包括劇情任務和世界活動。

遊戲將以當代後危機時期的紐約市為舞台，並且透過獨特觀點解讀《全境封鎖》和《全境封鎖2》中發生的關鍵劇情事件。玩家將扮演「國土戰略局」首批特工，保護平民免受敵對勢力的侵害，並且協助建立更美好的未來。

玩家可以透過收集和升級他們的裝備來自訂他們的角色，藉此面對可能遇到的任何威脅。而隨著等級提升和技能增強，玩家將會解鎖具有獨特招牌武器及裝備的新特化職業，並且可隨時更換。

目前仍處於開發階段的《全境封鎖：曙光》，將針對行動裝置平台進行最佳化，並且提供特別打造的操控方式和使用者介面，讓《全境封鎖》系列的老玩家和新玩家能在掌上裝置上享受到最順暢的遊戲體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦