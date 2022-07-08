好可愛！任天堂《斯普拉遁3》也有專門Switch OLED主機

任天堂稍早宣布將推出以《斯普拉遁3》 (Splatoon 3)為主題的Nintendo Switch OLED遊戲主機，預計在8月26日正式推出，將比預計9月9日銷售的《斯普拉遁3》遊戲更快進入市場。

以《斯普拉遁3》為主題的Nintendo Switch OLED遊戲主機，在左右Joy-Con控制器分別採用漸層設計的紫色與綠色，並且印上滿滿的《斯普拉遁》遊戲元素，而在白色基座與機身影同樣導入諸多遊戲風格。

此外，任天堂也將以《斯普拉遁3》為主題推出Pro控制器與主機便攜包等配件。而此次同步公布的遊戲早期購入特典，則是以《斯普拉遁3》為主題的收納小袋，並且能透過金屬扣具配掛在隨身包包。

《斯普拉遁3》將是系列作品首度中文化的遊戲，遊戲中同樣將由玩家操作化作人類姿態的魷魚，以4對4形式進行對抗，並且以塗抹地面的面積決定勝負，此次更追加新款武器與特殊道具，藉此增加遊玩樂趣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦