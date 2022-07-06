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不要再說小老鼠！「＠」正確唸法曝光 網笑：高級多了

聯合新聞網／ 綜合報導
工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？ 示意圖／ingimage
工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會使用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？ 示意圖／ingimage

工作上經常會有書信往來，「＠」是大家在使用Email時會用到的符號，但你知道它的正確唸法嗎？一名網友抱怨「到底是誰把＠念成小老鼠？」，表示聽到「小老鼠」這三個字讓他氣到抓狂，不少網友直言「小老鼠很可愛啊，我可以接受」、「小老鼠很好啊！不然中文要唸啥」。

原PO在PTT指出，有個客戶跟自己報上Email，「唸到一半突然講『小老鼠』，聽他說到這裡時，我就有點抓狂，到底是哪個白癡，教大家唸小老鼠」？同時好奇問大家「你各位什麼時候聽到這種奇怪唸法」？

貼文一出，網友噓爆了，「不然要叫啥？」、「（這種唸法）很久以前就有了，無聊」、「二十年前的廣告都唸成小老鼠」、「30年前，我們報Email就是叫小老鼠」。

有網友貼出一張圖「各國愛用動物代稱@？」，指出義大利把「@」稱作蝸牛；亞美尼亞把「@」稱作狗；德國把「@」稱作蜘蛛猴，有網友認為「知道是什麼意思就好，語言是溝通的，溝通就是讓人懂表達，沒有那麼多嚴格限制」。

另外，許多內行網友一致表示「@」的正確念法叫「At」，「念At啊」、「欸特」、「小A包起來」、「我都唸『小寫a右面尾巴筆畫勾起來以逆時鐘將a包起來』」、「我都念shift+2，高級多了」、「我都唸圈圈裡面小寫a」。

有網友貼出一張圖「各國愛用動物代稱@？」。 圖／翻攝自PTT
有網友貼出一張圖「各國愛用動物代稱@？」。 圖／翻攝自PTT

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