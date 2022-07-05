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10款「隱藏版」LINE免費貼圖 7月份限定下載手腳要快！

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE 貼圖首頁 圖／截自Line Store
LINE 貼圖首頁 圖／截自Line Store

LINE貼圖不定期推出期間限定的免費貼圖，只要完成任務即可獲得。以下整理出7月份許多在貼圖商店搜尋不到的「隱藏版貼圖」，每個都十分可愛，但可別忘了，這些貼圖有下載與使用期限喔！相關貼圖整理如下：

▊ LINE購物×紐約狗狗

圖／截自Line Store
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連結網址：https://line.me/S/sticker/26122

下載任務：加入「LINE購物」官方帳號好友

下載期限：2022/7/6

使用期限：90天

▊ LINE TV × 鼻妹

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26036

下載任務：加入「LINE TV」官方帳號。

下載期限：2022/7/13

使用期限：90天

▊ QUEENSHOP × 1G 情人節企劃

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26151

下載任務：將「QUEEN SHOP」官方帳號加為好友

下載期限：2022/7/14

使用期限：180天

▊ LINE購物品牌名店×大白兔日記

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26207

下載任務：加入「LINE購物品牌名店」官方帳號好友

下載期限：2022/07/16

使用期限：90天

▊ LINE購物 夯話題 × 野生喵喵怪

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26208

下載任務：加入「LINE 購物 夯話題」官方帳號好友

下載期限：2022/7/20

使用期限：90天

▊ 國民法官 × 希多士&喬治 第二彈

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26217

下載任務：加入「司法院」官方帳號好友

下載期限：2022/07/21

使用期限：180天

▊ Audi 全心服務 智能啟動

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26253

下載任務：加入「Audi Taiwan」官方帳號好友

下載期限：2022/07/27

使用期限：180天

▊ LINE購物 X 日子還是要過鴨免費貼圖

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26189

下載任務：下載「LINE購物」APP搖一搖領取。

下載期限：2022/7/29

使用期限：90天

▊ 家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26271

下載任務：免費下載

下載期限：2022/07/31

使用期限：180 天

▊ 玩遊世界 菱距離

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連結網址：https://line.me/S/sticker/26245

下載任務：加入「中華三菱」官方帳號好友。

下載期限：2022/07/31

使用期限：90天

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