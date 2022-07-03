幫Switch投保！日本任天堂推保險比珍奶便宜 台粉點出驚人關鍵1事
任天堂超夯家用主機Switch從2017年推出至今已5年多，除了粉絲關心何時會出「進階版」外，也在意自己所買的Switch過保後是否開始有手把飄移或螢幕故障等大大小小的問題。日前日本任天堂推出「Wide Care（ワイドケア）」保險，可延長保固維修，原理就等同AppleCare。
據日本任天堂Switch的「Wide Care」服務資料顯示，分成每月200日幣（約台幣44元）月費方案或每年2000日幣（約台幣441元）年費方案就可加入該服務，舊款Switch、OLED版Switch或Switch Lite都可使用，該主機內附的Joy-Con手把、底座、充電器都涵蓋在內，但額外單獨買的Joy-Con手把則未列入，該服務4大重點為：
1.不管是新購入，或是2017年3月當時買的主機，都可隨時加入「Wide Care」保險方案，還能用手機申請該服務。
2.每年提供含稅價10萬日幣（約2萬2047元）內最多6次（涉及更換主機的維修最多為2次）的維修額度。
3.自然因素故障，或是人為不小心將設備進水、摔落損壞等都在保險範圍內。
4.到「ワイドケア for Nintendo Switch」網站申請「維修服務（修理サービスのお申込み）」，就有快遞箱會送到家，只要打包寄出後，隨後會再收到修好的Switch囉。
該保險方案目前僅有日本提供服務，不少台灣粉絲看到此文感到可惜，期盼台灣也能「比照辦理」，認為Switch的「Wide Care」保險服務超便宜，「手把壞了用保固方案比買新的便宜」、「如果Pro（手把）有延長保的話蠻適合的」、「快壞了再保」。
網友還幫忙想更多不同服務，像是可以「舊機折抵換新機」。但也有眼尖網友發現，任天堂此時推出保險方案，也代表著「新主機好像無望」、「看來Switch認真要玩延長戰了」。
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