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你以為PS5貨源充足？他驚訝日本二手市場價貴如「黃牛價」

聯合新聞網／ 綜合報導
Sony日前曾說會加強PlayStation 5（PS5）的供貨量，不過仍有許多粉絲買不到主機。（翻攝自Sony官網）
Sony日前曾說會加強PlayStation 5（PS5）的供貨量，不過仍有許多粉絲買不到主機。（翻攝自Sony官網）

Sony日前曾說會加強PlayStation 5（PS5）的供貨量，但現在真的買得到PS5了嗎？日本外媒實測到二手商店觀看PS5的銷售情形，讓他驚訝價格竟然比原價還貴，宛如轉手價的「黃牛價格」一樣。

在日本，PS5一般版的官方含稅價為5萬4978日幣（約台幣1萬1967元），數位版（不含光碟機）含稅價為4萬3978日幣（約台幣9573元）。外媒報導，若在二手交易平台「Mercari」，可看到PS5的普通版和數位版會以7萬至11萬日幣（約台幣1萬5230元至2萬3933元）和6萬5000至8萬日幣（約台幣1萬4142元至1萬7406元）的價格轉售。

日本二手交易平台「Mercari」查詢PS5的價格，發現都高於定價，甚至有賣家訂出10萬5000日幣價格，約台幣2萬2845元，相當驚人。（翻攝自Sony官網）
日本二手交易平台「Mercari」查詢PS5的價格，發現都高於定價，甚至有賣家訂出10萬5000日幣價格，約台幣2萬2845元，相當驚人。（翻攝自Sony官網）

外媒也實際到澀谷、新宿等16家的二手連鎖店「Book Off」查看價格，不是部分店面沒貨，就是價格飆漲到不可思議，像是在千葉一家分店所賣的含稅價為10萬日幣（約台幣2萬7157元），價格根本跟黃牛轉手價一樣貴。

若對照台灣，台灣PS5數位版和一般版定價各自為1萬2980元和1萬5980元，至今仍有不少粉絲買不到PS5主機，到知名購物網站想要「立即獲得PS5」，查看價格發現有不少店家坐地起價，價格從1萬7980萬至2萬8888元不等都有，也難怪粉絲質疑Sony的鋪貨政策。

從日本亞馬遜查PS5主機，幾乎都賣光。（翻攝自亞馬遜官網）
從日本亞馬遜查PS5主機，幾乎都賣光。（翻攝自亞馬遜官網）

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