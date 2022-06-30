《NBA ALL-WORLD》免費玩 還能招募NBA現役球星一起尬球技

今年WWDC蘋果發表了搭載M2晶片的Macbook Air 和 Macbook Pro的新款筆電。台灣雖然還沒開賣，但已經有許多消費者在思考該如何選擇。意外的是，入門款的Air可能在許多層面都比進階款的Pro更優秀，科技媒體《Wccftech》便提出七點理由告訴你為何該選擇「M2晶片版本的 MacBook Air」。

2022-06-28 15:37