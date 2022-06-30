《NBA ALL-WORLD》免費玩 還能招募NBA現役球星一起尬球技
Niantic宣布與美國國家籃球協會 (NBA)、美國國家籃球協會球員工會 (NBPA)合作打造《NBA ALL-WORLD》，讓玩家能在真實世界與其他玩家競爭球技，同時也能招募NBA現役球星。
《NBA ALL-WORLD》同樣定位免費遊玩，成為體育類型遊戲中，第一款以原創形式打造、結合現實世界互動的手機遊戲，預期將吸引熱愛NBA賽事的粉絲，以及更多玩家參與遊玩。
除了將結合真實世界定位資訊，遊戲中也加入可在玩家之間挑戰對決的遊玩要素，甚至可以招募NBA現役球星加入隊伍，另外也融合NBA時尚穿搭，可替遊戲中擁有球員替換服飾。
目前Niantic並未透露具體遊戲細節，但預期會在後續公布完整資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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