亞馬遜姐謎樣小物揭密 用途竟「環環相扣」...網驚呆：我知道了！

「你知道這是什麼嗎？」許多民眾近日在使用YouTube時，總是頻繁出現這支超洗腦廣告，廣告主「亞馬遜姐」（Ellen Lin）也意外成為網友熱烈討論的焦點。然而看完整段影片，不少人可能還是不知道廣告中出現的謎樣玩意兒是什麼。為此，YouTuber「Tiest」（小尾巴）突發奇想，買了廣告中的所有小物，一一揭曉其真正的用途。

針對亞馬遜姐投放量最高的廣告中，她手裡拿著一團看似電話線的玩意兒，該項物品其實是「潛水相機防丟繩」，為的是讓潛水客在水中也能隨身攜帶相機，掛在繩上以防被水流沖走；而另外兩支廣告中，還出現兩兩一組的物品──「配重帶」及其扣環，組合起來則成「潛水腰帶」，還可搭配相機防丟繩一同使用，將相機配掛在腰上。

標準鋁板浮力控制器（左1）、扣環（左2）、長腳蹼（右2）、配重帶（右1）。圖／翻攝自YouTube頻道「秀真LeoLiu」

另外，包括有著綠色小怪物和美人魚的印刷商品，真面目其實是潛水用的「長腳蹼（蛙鞋）」；而亞馬遜姐手腕上像是手表的東西，則是「潛水作業指北針」。其它像是綠色塑膠瓶「防水膠囊收納盒」，藍色充氣小船「標準鋁板浮力控制器」，仔細一看便會發現，原來廣告中出現的小物皆是潛水用品，也讓小尾巴笑道「Ellen是不是就是一個潛水愛好者？」

知曉真正用途後，網友們嗨喊「終於知道了」，「終於有人解析那些怪東西是什麼了，謝謝小尾巴」、「這集的知識量堪比老高了」、「雖然我不是數學家，但是我喜歡潛水」、「整套淺水套裝都可以找Alan（Ellen）買」。

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