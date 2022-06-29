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面臨用戶老化、成長停滯 臉書將全面更新

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
臉書29日宣布，即日起將陸續更新臉書的「社團功能」。路透社
臉書29日宣布，即日起將陸續更新臉書的「社團功能」。路透社

臉書社團、動態消息全面更新，盼逆轉用戶停滯的頹勢！臉書29日宣布，即日起將陸續更新臉書的「社團功能」，除了讓民眾快速得到社團的即時消息外，社團管理者還能針對不同主題建立子群組，及啟動即時語音互動功能。日前，臉書流出的內部資料顯示，臉書在面臨用戶老化、成長停滯的狀況，對此打算更新動態消息的功能，盼能留住年輕用戶。

社團消息即時傳播

臉書29日宣布，即日起將陸續更新臉書的「社團功能」，包括在介面左側加入社團選單、新增語音專區，與建立社團聊天室的動態消息等，幫助大家更即時且彈性地針對特定主題進行交流。

臉書指出，App與網頁版中，在左列的側邊選單中新增社團的不同功能，提供大家捷徑以找到喜愛的社團，更可釘選「最愛的社團」於選單頂端。例如，若最近興趣是烹飪，並加入數個烹飪社團的話，透過釘選的新功能就能即時收到最新的食譜、動態交流等資訊。

本次更新中，社團管理員還可以創建更有彈性的子群組，如在烹飪社團中，另涉專門討論甜點的主題，透過讓特定社群成員在共同興趣上，進行即時且深度的討論。

此外，管理員也可即時創建即時語音互動專區，讓成員自由進出專區，並透過聲音即時分享資訊或參與實況。

力保年輕用戶

Meta內部流出的備忘錄顯示，內部高層坦承「自家平台的用戶年齡層逐漸老化」，去年更首度面臨用戶成長停滯的窘境，使Meta旗下的臉書與 Instagram 面臨全新的危機。

對此，備忘錄表示，臉書未來會將朝向更加「TikTok（抖音）化」的方向前進，以力抗眼前的困境。臉書應用程式負責人艾里森指示，將更新臉書平台的演算法與介面，以符合用戶的最新需求。

將整合聊天與動態

他舉例而言，目前臉書演算法主要基於「用戶好友所關注的內容」進行貼文推薦；但TikTok則是根據「用戶的觀看習慣」以推送符合其興趣的影音。艾里森還透露，臉書App將會有更簡潔的介面。

此外，臉書分享貼文的功能在臉書的應用軟體上，而和朋友聊天則是在Messenger上面進行。但Meta 發現，使用者喜歡直接在動態消息上向朋友發送訊息，因此為了拯救岌岌可危的臉書App，因此打算重新將 Messenger 整合進臉書的 App 之中。

未來在臉書左側的選單中，將有更多的社團功能可以使用，包括即時動態更新、語音互動等。圖／截自臉書頁面
未來在臉書左側的選單中，將有更多的社團功能可以使用，包括即時動態更新、語音互動等。圖／截自臉書頁面

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社團 Meta 抖音

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