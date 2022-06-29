Google Hangouts服務11月說掰掰 將以Google Chat取代
Google宣布Google Hangouts服務將在今年11月正式關閉，未來將以Google Chat取代。
Google Hangouts前身是在2005年推出的Google Talk服務，並且在2011年成為社群服務Google+的通訊功能，並且在2013年隨著Google+服務改版成為獨立服務項目，並且整合原本Google Talk、Google+ Messenger，以及Google Voice通訊服務功能。
不過，後續隨著應用需求，Google Hangouts拆分成Hangouts Meet與Hangouts Chat，前者後來併入當時的G Suite套裝服務 (即後來的Workspace)，Hangouts Chat則整合在Gmail等服務，讓一般使用者能快速進行線上傳訊、通話。
但在Hangouts Meet更名為Google Meet，而Hangouts Chat名稱也改為Google Chat之後，Google顯然準備開始捨棄Hangouts品牌名稱，因此曾在2019年考慮讓Google Hangouts服務退離市場，只是後續一再延後服務終止時間，一直到今年3月才正式宣布從Workspace服務拆離，並且確定在今年11月正式結束運作。
未來Google Hangouts將由Google Chat取代，而網頁版Google Hangouts將不再繼續提供使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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