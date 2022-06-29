再次拯救銀河系！《瑪利歐＋瘋狂兔子希望之星》10月20日登場
在稍早的Nintendo Direct Mini: Partner Showcase發表會上，Ubisoft將在10月20日於Nintendo Switch平台獨家推出《瑪利歐 ＋ 瘋狂兔子 希望之星》，並且從現在開放預購。
《瑪利歐 ＋ 瘋狂兔子 希望之星》結合回合制戰術與即時行動的創新戰鬥系統，讓玩家可派出英雄衝向敵人、藉助隊友跳得更遠、躲在掩體後方，或是利用特殊能力，在每個回合中發揮最大戰力。靠著創新的遊戲玩法，《瑪利歐 ＋ 瘋狂兔子 希望之星》將為該遊戲類型的新玩家和老玩家帶來一趟有趣的戰術冒險。
在遊戲中，庫巴將與深受玩家喜愛且再度登場的瘋兔碧姬公主，以及路易吉、瘋兔瑪利歐與碧姬公主組成雜牌隊伍，阻止邪惡的宇宙化身咒煞使銀河系陷入混亂。
而咒煞和其爪牙決心消耗銀河系的所有能源，他們正在追獵星可，一種由奇可和瘋狂兔子融合而成的不尋常星星生物，同時打算消滅所有擋路的傢伙。玩家必須找到並拯救這些星形生物，並讓他們加入冒險，以開啟全新的戰術可能性，幫助英雄們在戰鬥中取得優勢。
除了升級和自訂英雄外，玩家還有機會將他們與星可配對來解鎖額外能力，例如能量護盾乃至於強大的元素攻擊等獨特力量。
Ubisoft預計在6月30日晚間透過YouTube頻道播出《瑪利歐 ＋ 瘋狂兔子 希望之星》官方繁體中文版發表會，將公布更進一步的遊戲資訊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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