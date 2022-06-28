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交友軟體露疲態 專家：重質不重量

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
近期研究指出，許多交友軟體的用戶因為沒有回應、沒有成功匹配等因素，而感到異常倦怠。（Photo on Pixabay under C.C. License）
近期研究指出，許多交友軟體的用戶因為沒有回應、沒有成功匹配等因素，而感到異常倦怠。（Photo on Pixabay under C.C. License）

愈來愈多人在交友軟體上感到無止盡的疲勞！近期研究指出，許多交友軟體的用戶因為沒有回應、遇上負面社交等因素，而感到異常倦怠。加上網路交友的性質，許多人突然消失、惡意騷擾等行為，更加劇用戶的負面體驗。專家建議，可從專注於與少數人來往開始，如果還是覺得疲憊，也不妨放下手機，好好休息。

交友軟體令人疲倦

BBC》報導，線上交友軟體已取代偶然邂逅，成為民眾結交另一半的主要方式之一。然而，許多用戶都碰上了「交友軟體倦怠」（dating app burnout）的狀況，指用戶在頻繁認識新對象的過程中，感到無比的疲倦。交友軟體 Badoo 近期調查顯示，超過四分之三的用戶因為「沒有回報的互動」與「遇上不適當的對象」而感到筋疲力盡。

部分用戶坦言，有時候感覺使用交友軟體像是「第二份工作」。根據阿拉巴馬大學傳播學副教授麗絲的研究，發現有超過半數的Tinder 用戶中曾多次刪除此軟體，其中40% 是因為用戶成功展開戀愛關係，但有 35% 的用戶則表示，他們放棄該軟體是出自於「沒有回應」、「沒有成功匹配」、與「軟體中的負面經驗」。

被羞辱的糟糕狀況

而交友軟體為了營利的設計，常加深用戶的沮喪感。許多交友軟體提供付費篩選的功能，只要付費就能夠針對宗教、興趣等條件進行篩選，然而沒有付費的用戶則被迫與「幾十個不想再看一眼的對象打交道」。

一項研究發現，超過80%的千禧年用戶有在「Ghost」（在沒解釋的狀況下就停止與他人的一切交流）他人的經驗，因為線上交友的互動中，用戶更像在與虛擬人物交流，而非是與真實存在的人互動，所以更容易出現騷擾、辱罵等相當不尊重人的行為。

鼓勵重質不重量

不管有多麼疲憊，許多用戶仍對交友軟體抱持一絲希望。為了優化民眾使用交友軟體的體驗，關係諮詢專家帕迪森建議，用戶可以學習「快速找出地雷」，了解其他用戶的個人資料中，分析哪些資訊可能會導致自己精神上的負擔。

交友軟體Bumble 的專家瓦絲特則建議，用戶應限制自己一次只配對到兩到三個對象，而不是無止盡的左滑右滑，強調用戶應該「重質不重量」。她也指出，如果用戶真的感受到疲憊，也不妨放下手機，出去走走。

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