看YouTube影片頻繁出現「亞馬遜姐」廣告 網友爆氣推一招反制

「你知道這是什麼嗎？」有些使用者在觀看YouTube影片時會遇到一系列電商網拍創業家「Ellen Lin」拍攝的廣告，由於出現頻率高，也因此引發許多網友不滿。近日，「Ellen Lin」更被網友發現拍了新廣告，並在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。對此，有網友便以此提出一招逆向操作的方式，試圖反制對方。

一名網友在臉書社團發文，分析YouTube廣告機制，指出業主除了要支付下廣告的基本費用，觀眾觀看的時間也會影響業主是否需額外付費。因此原PO便表示將逆向操作，「刷到她的廣告，不跳過！開個分頁繼續看你要看的，讓她的廣告繼續跑」、「超過五秒她就要被YT（YouTube）收廣告費！看越久她要付得越多」。

文章一出，有網友認同表示「大家一起看她廣告，然後她就沒錢，以後就不用看到她了」、「我現在看到都不跳過，但是關靜音，我願意用我的零碎時間浪費她的廣告費」、「直接開個小視窗。掛著、關掉聲音，看爆它」。但也有網友認為沒有必要，「一百多塊花下去（指購買YouTube Premium）不用看到你討厭的人跟廣告不好嗎？不想花錢又在嫌人家廣告」、「有什麼深仇大恨？沒有廣告商，就沒有YouTuber」、「每條廣告只需要幾毛錢，所以應該是無關痛癢，還不如skip掉」。

根據Google對於YouTube廣告的說明，確實出現與觀看時間有關的收費情況。「可略過的串流內廣告」中的一出價方案，顯示當觀眾觀看影片達到 30 秒（長度較短的影片則以看完為準），業者便需要付費。

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