看YouTube影片頻繁出現「亞馬遜姐」廣告 網友爆氣推一招反制
「你知道這是什麼嗎？」有些使用者在觀看YouTube影片時會遇到一系列電商網拍創業家「Ellen Lin」拍攝的廣告，由於出現頻率高，也因此引發許多網友不滿。近日，「Ellen Lin」更被網友發現拍了新廣告，並在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。對此，有網友便以此提出一招逆向操作的方式，試圖反制對方。
一名網友在臉書社團發文，分析YouTube廣告機制，指出業主除了要支付下廣告的基本費用，觀眾觀看的時間也會影響業主是否需額外付費。因此原PO便表示將逆向操作，「刷到她的廣告，不跳過！開個分頁繼續看你要看的，讓她的廣告繼續跑」、「超過五秒她就要被YT（YouTube）收廣告費！看越久她要付得越多」。
文章一出，有網友認同表示「大家一起看她廣告，然後她就沒錢，以後就不用看到她了」、「我現在看到都不跳過，但是關靜音，我願意用我的零碎時間浪費她的廣告費」、「直接開個小視窗。掛著、關掉聲音，看爆它」。但也有網友認為沒有必要，「一百多塊花下去（指購買YouTube Premium）不用看到你討厭的人跟廣告不好嗎？不想花錢又在嫌人家廣告」、「有什麼深仇大恨？沒有廣告商，就沒有YouTuber」、「每條廣告只需要幾毛錢，所以應該是無關痛癢，還不如skip掉」。
根據Google對於YouTube廣告的說明，確實出現與觀看時間有關的收費情況。「可略過的串流內廣告」中的一出價方案，顯示當觀眾觀看影片達到 30 秒（長度較短的影片則以看完為準），業者便需要付費。
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 【周報】我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 還沒玩《糖豆人》必看！怕被洗掉Steam帳號？綁定Epic Game、登入方式「微難搞」注意2大點
▪ 他誤觸iPhone手電筒按鈕「永久恆亮」 差點惹來血光之災
▪ 【實測】《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言