快訊

戰爭當頭違反宵禁令跑夜店 基輔警察送219名男子去當兵

女兒也稱離譜...挑百歲失智老婦當國民法官 法院抽選過程遭質疑

看YouTube影片頻繁出現「亞馬遜姐」廣告 網友爆氣推一招反制

聯合新聞網／ 綜合報導
電商網拍創業家「Ellen Lin」在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。圖擷自YouTube
電商網拍創業家「Ellen Lin」在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。圖擷自YouTube

「你知道這是什麼嗎？」有些使用者在觀看YouTube影片時會遇到一系列電商網拍創業家「Ellen Lin」拍攝的廣告，由於出現頻率高，也因此引發許多網友不滿。近日，「Ellen Lin」更被網友發現拍了新廣告，並在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。對此，有網友便以此提出一招逆向操作的方式，試圖反制對方。

一名網友在臉書社團發文，分析YouTube廣告機制，指出業主除了要支付下廣告的基本費用，觀眾觀看的時間也會影響業主是否需額外付費。因此原PO便表示將逆向操作，「刷到她的廣告，不跳過！開個分頁繼續看你要看的，讓她的廣告繼續跑」、「超過五秒她就要被YT（YouTube）收廣告費！看越久她要付得越多」。

文章一出，有網友認同表示「大家一起看她廣告，然後她就沒錢，以後就不用看到她了」、「我現在看到都不跳過，但是關靜音，我願意用我的零碎時間浪費她的廣告費」、「直接開個小視窗。掛著、關掉聲音，看爆它」。但也有網友認為沒有必要，「一百多塊花下去（指購買YouTube Premium）不用看到你討厭的人跟廣告不好嗎？不想花錢又在嫌人家廣告」、「有什麼深仇大恨？沒有廣告商，就沒有YouTuber」、「每條廣告只需要幾毛錢，所以應該是無關痛癢，還不如skip掉」。

根據Google對於YouTube廣告的說明，確實出現與觀看時間有關的收費情況。「可略過的串流內廣告」中的一出價方案，顯示當觀眾觀看影片達到 30 秒（長度較短的影片則以看完為準），業者便需要付費。

YouTube 廣告 電商 YouTuber

延伸閱讀

安妮亞萌爆藏彩蛋！推特輸入《間諜家家酒》5關鍵字可愛現身

iPhone螢幕GG怎麼備份到新手機？他用了「這神技」你一定沒想到

蘋果入門款筆電Macbook Air反而更好？外媒揭7個應該買Air而不是Pro的理由

HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？

相關新聞

安妮亞萌爆藏彩蛋！推特輸入《間諜家家酒》5關鍵字可愛現身

日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第1季動畫版剛結束仍有不少粉絲追捧，小女孩安妮亞的表情更迷倒眾人，就連台灣都有「北一女真人版」安妮亞現身！該動漫作者遠藤達哉日前在推特表示，只要在推特打上指定關鍵字，就會出現安妮亞的可愛圖示，就可以天天讓安妮亞陪伴自己。

蘋果入門款筆電Macbook Air反而更好？外媒揭7個應該買Air而不是Pro的理由

今年WWDC蘋果發表了搭載M2晶片的Macbook Air 和 Macbook Pro的新款筆電。台灣雖然還沒開賣，但已經有許多消費者在思考該如何選擇。意外的是，入門款的Air可能在許多層面都比進階款的Pro更優秀，科技媒體《Wccftech》便提出七點理由告訴你為何該選擇「M2晶片版本的 MacBook Air」。

你知道這是什麼嗎？「亞馬遜姐」拍YouTube新廣告怒回網友

「你知道這是什麼嗎？雖然我不是數學家，但這聽起來不錯對吧？」，YouTube頻繁出現的廣告，幾句台詞洗腦不少網友。不過，有網友發現電商網拍創業家「Ellen Lin」拍了新廣告，直接開嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

看YouTube影片頻繁出現「亞馬遜姐」廣告 網友爆氣推一招反制

「你知道這是什麼嗎？」，有些使用者在觀看YouTube影片時會遇到一系列電商網拍創業家「Ellen Lin」拍攝的廣告，由於出現的頻率高，讓許多網友不滿。近日，「Ellen Lin」更被網友發現拍了新廣告，並在影片中嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。對此，有網友...

交友軟體露疲態 專家：重質不重量

愈來愈多人在交友軟體上感到無止盡的疲勞！近期研究指出，許多交友軟體的用戶因為沒有回應、遇上負面社交等因素，而感到異常倦怠。加上網路交友的性質，許多人突然消失、惡意騷擾等行為，更加劇用戶的負面體驗。專家建議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。