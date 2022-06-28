蘋果入門款筆電Macbook Air反而更好？外媒揭7個應該買Air而不是Pro的理由

今年WWDC蘋果發表了搭載M2晶片的Macbook Air 和 Macbook Pro的新款筆電。台灣雖然還沒開賣，但已經有許多消費者在思考該如何選擇。意外的是，入門款的Air可能在許多層面都比進階款的Pro更優秀，科技媒體《Wccftech》便提出七點理由告訴你為何該選擇「M2晶片版本的 MacBook Air」。

首先，蘋果在今年外型的設計上捨棄了楔型外觀，採用了更加平衡的設計，也因此讓Air外觀和Pro更像，但比起Pro仍然更薄更輕，在可攜帶性上較優秀。而在螢幕顯示器方面，兩者在螢幕上方都有新的「瀏海」設計，但Air的邊框更細，尤其是在下方的部份，也讓他有了比Pro更大的螢幕。

再來則是充電器，蘋果廣受歡迎的MagSafe磁吸式充電裝置也重新裝上在今年的Air，Pro則仍使用type-c充電孔，除非對type-c有特殊需求，不然磁吸充電頭一般會是更好的選擇；另一個在Air上回歸的舊功能是「實體功能鍵」，而Pro使用的仍是前幾年推出，被許多使用者嫌棄的觸控式「touch bar」。

另外，Air也裝有畫質更好的1080p視訊前鏡頭，Pro卻仍是舊式的720p鏡頭；Air有四種顏色可以選擇，Pro則只有最基本的銀色和灰色可選；最後則是價錢，在以上這些設計的差異上，台灣定價只有差了2000元。

即使提出這些Air優於Pro的理由，《Wccftech》仍認為由於Pro配置有散熱風扇，在需要高效能的使用情境下，Pro仍然會是更好的選擇，至於其他方面的設計那款比較好，就端看哪些購買者的需求而定了。

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