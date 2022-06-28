安妮亞萌爆藏彩蛋！推特輸入《間諜家家酒》5關鍵字可愛現身

日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第1季動畫版剛結束仍有不少粉絲追捧，小女孩安妮亞的表情更迷倒眾人，就連台灣都有「北一女真人版」安妮亞現身！該動漫作者遠藤達哉日前在推特表示，只要在推特打上指定關鍵字，就會出現安妮亞的可愛圖示，就可以天天讓安妮亞陪伴自己。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》作者遠藤達哉日前在推特表示，只要在推特貼文輸以下關鍵字：「#SPY_FAMILY」、「#スパイファミリー」、「#アーニャ」、「#ジャンププラス」、「#ジャンプラで初回全話無料」，文字後方就會出現安妮亞的可愛「絵文字（表情符號）」，這5項「關鍵字彩蛋」立刻引起不少網友爭相測試，《聯合新聞網》也在推特實測，果真有安妮亞圖示出現！

在推特輸入《間諜家家酒》5個關鍵字，真的會出現安妮亞的可愛表情符號。（圖／聯合新聞網）

網友測試完後直呼「超可愛」、「真的有（表情符號）」，並表示早上開始就有安妮亞的陪伴真心感謝，「安妮亞好受歡迎」，更有網友說自己的68歲母親也是《間諜家家酒》粉絲，因看到此貼文特地留言表達謝意。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》故事內容敘述一名身為「間諜爸爸」和「殺手媽媽」及擁有讀心術超能力者女孩相互隱瞞真實身份，共組虛假家庭而展開的故事。動畫版第1季12集日前剛完結，第2季預計在今（2022）年秋天、約10月左右登場。

安妮亞的表情不管為何，粉絲都直呼可愛。（翻攝自遠藤達哉推特）

《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫版第1季剛完結，粉絲已期待第2季出現。（翻攝自遠藤達哉推特）

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