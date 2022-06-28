快訊

一路唸的都是公立學校！混血北一女孩申請上耶魯

安妮亞萌爆藏彩蛋！推特輸入《間諜家家酒》5關鍵字可愛現身

聯合新聞網／ 綜合報導
《SPY×FAMILY間諜家家酒》作者遠藤達哉日前在推特表示，只要輸入5個關鍵字就會出現安妮亞的表情符號，引起不少網友實測。（翻攝自遠藤達哉推特）
《SPY×FAMILY間諜家家酒》作者遠藤達哉日前在推特表示，只要輸入5個關鍵字就會出現安妮亞的表情符號，引起不少網友實測。（翻攝自遠藤達哉推特

日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第1季動畫版剛結束仍有不少粉絲追捧，小女孩安妮亞的表情更迷倒眾人，就連台灣都有「北一女真人版」安妮亞現身！該動漫作者遠藤達哉日前在推特表示，只要在推特打上指定關鍵字，就會出現安妮亞的可愛圖示，就可以天天讓安妮亞陪伴自己。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》作者遠藤達哉日前在推特表示，只要在推特貼文輸以下關鍵字：「#SPY_FAMILY」、「#スパイファミリー」、「#アーニャ」、「#ジャンププラス」、「#ジャンプラで初回全話無料」文字後方就會出現安妮亞的可愛「絵文字（表情符號）」，這5項「關鍵字彩蛋」立刻引起不少網友爭相測試，《聯合新聞網》也在推特實測，果真有安妮亞圖示出現！

在推特輸入《間諜家家酒》5個關鍵字，真的會出現安妮亞的可愛表情符號。（圖／聯合新聞網）
在推特輸入《間諜家家酒》5個關鍵字，真的會出現安妮亞的可愛表情符號。（圖／聯合新聞網）

網友測試完後直呼「超可愛」、「真的有（表情符號）」，並表示早上開始就有安妮亞的陪伴真心感謝，「安妮亞好受歡迎」，更有網友說自己的68歲母親也是《間諜家家酒》粉絲，因看到此貼文特地留言表達謝意。

《SPY×FAMILY間諜家家酒》故事內容敘述一名身為「間諜爸爸」和「殺手媽媽」及擁有讀心術超能力者女孩相互隱瞞真實身份，共組虛假家庭而展開的故事。動畫版第1季12集日前剛完結，第2季預計在今（2022）年秋天、約10月左右登場。

安妮亞的表情不管為何，粉絲都直呼可愛。（翻攝自遠藤達哉推特）
安妮亞的表情不管為何，粉絲都直呼可愛。（翻攝自遠藤達哉推特

《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫版第1季剛完結，粉絲已期待第2季出現。（翻攝自遠藤達哉推特）
《SPY×FAMILY間諜家家酒》動畫版第1季剛完結，粉絲已期待第2季出現。（翻攝自遠藤達哉推特

延伸閱讀

北一女雙料榜首上台大資工 網見照片朝聖：真人版安妮亞！

「3.5mm耳機孔幾乎被取消」是商人陰謀？鄉民暴動全都怒了

iPhone螢幕GG怎麼備份到新手機？他用了「這神技」你一定沒想到

HTC今出元宇宙手機被曝是中階款 網友期待：會是驚喜還是驚嚇

相關新聞

安妮亞萌爆藏彩蛋！推特輸入《間諜家家酒》5關鍵字可愛現身

日本動漫《SPY×FAMILY間諜家家酒》第1季動畫版剛結束仍有不少粉絲追捧，小女孩安妮亞的表情更迷倒眾人，就連台灣都有「北一女真人版」安妮亞現身！該動漫作者遠藤達哉日前在推特表示，只要在推特打上指定關鍵字，就會出現安妮亞的可愛圖示，就可以天天讓安妮亞陪伴自己。

你知道這是什麼嗎？「亞馬遜姐」拍YouTube新廣告怒回網友

「你知道這是什麼嗎？雖然我不是數學家，但這聽起來不錯對吧？」，YouTube頻繁出現的廣告，幾句台詞洗腦不少網友。不過，有網友發現電商網拍創業家「Ellen Lin」拍了新廣告，直接開嗆酸民「沒興趣請按掉，別浪費我的廣告投放預算」。

捷運牆上藏「LINE小盒子」 內行曝超酷用途：幾乎大站都有

LINE已成為大眾生活的一部分，日前網紅Allie發現在捷運站的高牆上居然掛著一個小小的LINE圖示，不禁好奇有何用處。

PChome推動先買後付 合體「慢點付」盼讓消費更具彈性

PChome 6月27日宣布，由旗下子公司廿一世紀數位科技推出結合先買後付 (BNPL,Buy Now Pay Later)、無卡分期，以及行動支付特性的「慢點付」服務，在今年4月導入Pi拍錢包服務之後，目前註冊使用人數已經超過3萬人，同時支付金額更超過60%。

LINE帳號轉新手機不卡關！7步驟「一鍵掃QRcode」搬家超簡單

以往想把舊手機的LINE帳號換到新手機，除了要綁定帳號外，還需要將「移動帳號」功能開啟才能把帳號移動到其他手機，不過今（27）日LINE官方推出「掃描行動條碼換機」的功能，就能輕鬆將LINE帳號一鍵換機！

QQ大規模用戶號碼被盜 騰訊：目前已得到控制

Tech星球報導，針對近日有大陸網友表示自己QQ號碼被盜，並有涉黃色信息傳播。騰訊QQ27日發文表示，確認原因後，於第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。